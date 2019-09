Tudo a postos para a reunião do Conselho Superior de Defesa - CEMFA

O Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas (CEMFA), Anildo Morais, disse hoje que está tudo a postos para o início da reunião do conselho superior de defesa, que se realiza amanhã.

Anildo Morais, que falava aos jornalistas após um encontro com o Presidente da República, disse que na reunião, a nível da administração interna, será feita uma apresentação do Director Nacional da Polícia Nacional, que irá abordar aspectos ligados à situação securitária do país. Será igualmente aprovado o regimento do Conselho Superior da defesa.

O responsável militar afirmou ainda que as Forças Armadas estão bem no que se refere ao aspecto da organização, o estado moral dos militares e a motivação, face às condições que estão a ser criadas na instituição.

“Estamos a falar do estatuto dos militares que o governo já deu autorização legislativa e pensamos que em breve o teremos pronto. É um documento que teve a participação activa de todos os militares e com contributos muito valiosos”, declarou.

Com o Presidente da República, o CEMFA abordou a visão para as Forças Armadas, os objectivos estratégicos e o funcionamento diário.

“Incrementar a nossa capacidade operacional, melhorar as condições de vida nos quartéis, também em termos estratégicos temos que ter uma presença activa e efectiva na nossa zona económica exclusiva, protegendo os nossos recursos, principalmente no que diz respeito à pesca ilegal e não declarada. São objectivos que nós temos para as Forças Armadas nos próximos tempos”, afirma.