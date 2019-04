​Cabo Verde acolhe a partir de hoje reunião das chefias militares da CPLP

A cidade da Praia acolhe a partir de hoje a reunião dos Chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) da CPLP, durante a qual será abordada a cooperação militar entre os Estados-membros.

Esta 21.ª reunião das chefias militares da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que se prolonga até quinta-feira, é organizada pelas Forças Armadas de Cabo Verde e arranca hoje, com uma cerimónia militar no Memorial Amílcar Cabral, na cidade da Praia.

Para o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) de Portugal, António Silva Ribeiro, a agenda do encontro na cidade da Praia é “muito rica”, por tratar-se de “um fórum muito importante de aproximação das Forças Armadas da CPLP, no sentido de desenvolver mecanismos de cooperação e mecanismos de confiança”.

“Se colaborarmos todos uns com os outros, se trocarmos informações, certamente que criaremos condições para que os nossos países estejam mais seguros”, afirmou à Lusa, na cidade da Praia.

No âmbito desta reunião, os Chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas da CPLP realizaram terça-feira uma visita de cortesia ao ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, e irão ser recebidos pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, na quinta-feira.

A aprovação e assinatura da Declaração Final acontecerá na quinta-feira.