Morte de três crianças em Pedra Rolada investigada pelo Ministério Público

​O Ministério Público determinou hoje a abertura de instrução para apurar as circunstâncias da morte das três crianças no incêndio em São Vicente, na noite de passagem de ano. Homicídio por negligência é um dos crimes que poderá estar em causa.

Em nota da Procuradoria Geral da República (PGR), explica-se que o processo está em segredo de justiça e que as investigações decorrem em colaboração com a Polícia Judiciária.

"Em causa estão factos susceptíveis de, por ora, integrarem a prática dos crimes de homicídios negligentes e de ofensas à integridade física por negligência, previstos e punidos pela legislação penal nacional", lê-se no comunicado.

Três crianças morreram na madrugada de dia 1 de Janeiro, em Pedra Rolada, São Vicente, na sequência de um incêndio na sua habitação, uma 'casa de tambor'. Outras quatro pessoas foram hospitalizadas.

O incêndio terá sido provocado por uma vela, que terá feito explodir uma garrafa de gás, no interior da habitação, feita de chapa. As vítimas mortais tinham entre 3 e 6 anos, de acordo com fonte familiar.