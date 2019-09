Ministério Público tem mais seis suspeitos identificados para além de Arnaldo Silva

Ministério Público confirma detenção de advogado e diz que mais seis pessoas foram identificadas no processo.

Segundo um comunicado emitido hoje pela Procuradoria-Geral da República, estão a decorrer “autos de instrução nos quais investigam-se indícios de ilícitos criminais relacionados com a aquisição e venda de terrenos na cidade da Praia e susceptíveis de integrarem os crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, organização criminosa e lavagem de capitais”.

O mesmo comunicado confirma a detenção fora de flagrante delito “de um advogado identificado” após buscas a dois escritórios do mesmo e que “além do detido, as diligências de instrução até agora realizadas permitiram a identificação de mais seis suspeitos, todos pessoas singulares”.

Ex-bastonário da Ordem dos Advogados detido sob suspeita de vários crimes A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, na cidade da Praia, o advogado Arnaldo Silva, suspeito de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, organização criminosa, corrupção activa, falsidade informática e lavagem de capitais.

De acordo com uma nota de imprensa emitida hoje pela PJ, a detenção, fora de flagrante delito, foi levada a cabo através da Secção Central de Investigação de Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira, em cumprimento de um mandado de busca e detenção do Ministério Público da Comarca da Praia.