Ex-bastonário da Ordem dos Advogados detido sob suspeita de vários crimes

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, na cidade da Praia, o advogado Arnaldo Silva, suspeito de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, organização criminosa, corrupção activa, falsidade informática e lavagem de capitais.

De acordo com uma nota de imprensa emitida hoje pela PJ, a detenção, fora de flagrante delito, foi levada a cabo através da Secção Central de Investigação de Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira, em cumprimento de um mandado de busca e detenção do Ministério Público da Comarca da Praia.

A busca aos escritórios e residência do advogado, que já foi bastonário da Ordem dos Advogados, residente na capital, foi presidida por um juiz e acompanhada por dois magistrados do Ministério Público e pela Bastonária da Ordem dos Advogados, como determina a leia, em casos do género.

O detido foi presente hoje às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal.