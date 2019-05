​PJ confirma desaparecimento de uma jovem na Praia

A Polícia Judiciária (PJ) confirma o desaparecimento, na quarta-feira, 22, da jovem Maria de Jesus Garcia Furtado, mais conhecida por Tita, de 20 anos, natural de Calheta de São Miguel, residente no bairro de Casa Lata/Palmarejo, na Praia.

De acordo com uma nota de imprensa enviada hoje pela PJ, Tita, que é estudante do primeiro ano do curso de direito, na Universidade Jean Piaget, foi vista, pela última vez, na rua da Uni-CV, em Palmarejo, trajando uma blusa amarela e um short preto.

“Segundo informações recolhidas junto a pessoas próximas, Tita saiu de casa por voltas das 20 horas, do dia 22, para ir às compras e não voltou”, lê-se.

A PJ diz que tomou conhecimento do sucedido através da Polícia Nacional, tendo desencadeado diligências no sentido de se chegar ao desfecho do caso.

A Polícia Judiciária apela a quem souber do paradeiro da desaparecida ou a tenha visto, o favor de contactar através da linha de emergência grátis 134 ou pelo PBX 260 56 00, ou ainda a esquadra da PN mais próxima.