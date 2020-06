Mais um óbito na Praia (em actualização)

Uma mulher de apenas 31 anos faleceu hoje no Hospital Agostinho Neto, na Praia. É a oitava morte relacionada com o novo coronavírus registada em Cabo Verde.

As informações ainda são escassas, mas foi confirmada, ao Expresso das ilhas, mais uma morte relacionada com a COVID-19.

O óbito, de um mulher jovem, no Hospital Agostinho Neto não consta do comunicado do Ministério de Saúde, lançado hoje de manhã, que apenas dá conta de haver "dois doentes com infecção activa em estado grave".

Trata-se da vítima mortal mais jovem da doença, depois de no passado dia 15 ter falecido um homem de 41 anos, natural de São Domingos, que padecia de outras morbilidades e fazia tratamento de hemodiálise.

Com o óbito de hoje, Cabo Verde regista já oito mortes relacionada com o novo coronavírus e soma 849 casos acumulados de COVID-19, 26 dos quais diagnosticados nas últimas 24h, em Santiago.