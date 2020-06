COVID-19: 16 novos casos registados e paciente tenta fuga do hospital da Praia

Segundo dados avançados pelo site que reporta a evolução da COVID-19 em Cabo Verde, hoje foram registados 15 novos casos da doença no país.

A Praia continua a ser o epicentro da doença ao registar, hoje, mais 12 casos. Um outro caso foi registado em Santa Cruz e dois em São Salvador do Mundo. Desta forma a capital vê aumentar o número total de doentes (casos activos e curados) para 715. Há ainda a registar 1 caso no Sal.

Nas restantes ilhas onde já se registaram casos, os números mantiveram-se, assim, inalterados. A Boa Vista conta com 57 casos, São Vicente com 10, Santo Antão com 04 e São Nicolau com 02.

Assim, Cabo Verde conta agora com um total de 863 casos confirmados.

De registar igualmente que hoje, segundo avançou fonte governamental, foram dadas altas hospitalares a 45 pessoas. Deste total 10 são pacientes que estavam internados na Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde e os restantes 35 no Estádio Nacional.

Hoje, a agência Lusa deu conta da tentativa de fuga de uma paciente, a quem tinha sido diagnosticada a doença, do Hospital Agostinho Neto.

Segundo a Lusa, a mulher, aparentemente entre 50 a 60 anos, fugiu do isolamento do Hospital Agostinho Neto por volta das 09:00 e, segundo testemunhas, tentou fugir pelas ruas do Plateau sem usar máscara sendo capturada instantes depois, na rua pedonal por dois agentes da Polícia Nacional.

Depois de alguma resistência, e de ter inclusive agredido os agentes policiais, a mulher, sempre aos gritos mas já com uma máscara cirúrgica, foi algemada e conduzida novamente ao espaço de internamento dos doentes com COVID-19 no Hospital Agostinho Neto.

Victor Costa, director clínico do HAN, relatou à Lusa que se trata de uma mulher com patologias do foro psiquiátrico, internada há cerca de cinco dias e que estava estável até hoje de manhã.

“Ainda de manhã estava tudo ok, e de repente descompensou”, afirmou o médico, sublinhando a “força terrível” da senhora na hora de fugir do isolamento.

“Felizmente foi apanhada. Já está controlada, sedada”, garantiu Victor Costa, adiantando que a paciente vai ser transferida agora para a psiquiatria do Hospital Agostinho Neto.