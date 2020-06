COVID-19: Sal quase na centena de casos

25 casos novos no Sal, um na Praia e outro no Tarrafal de Santiago. Cabo Verde tem agora um total de 890 casos de COVID-19.

Segundo o comunicado de imprensa enviado pelo Ministério da Saúde, com estes 25 novos casos num total de 54 amostras analisadas.

O Sal está quase a atingir a centena de infecções confirmadas (99) havendo, naquela ilha, apenas duas altas hospitalares e tendo-se já registado um óbito.

Na Praia, diz igualmente o comunicado de imprensa, foi registado apenas um caso tendo sido analisadas 55 amostras. A capital conta agora com 622 casos confirmados sendo 312 casos considerados activos e 305 recuperados.

Também o Tarrafal de Santiago registou um caso positivo, passando agora para um total de 3 casos confirmados sendo que dois já receberam alta hospitalar.

Há ainda a registar, tal como ontem, dois pacientes em estado grave. Os restantes doentes com "infecção activa, continuam em isolamento institucional" com o seu estado de saúde a ser considerado estável.

A terminar, as autoridades de saúde reforçam "o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação do COVID-19".