COVID-19: Cinco casos novos na Praia

Na actualização diária sobre a evolução da COVID-19 em Cabo Verde, o Ministério da Saúde anunciou a detecção de novos casos na Praia. Paciente de São Vicente vai ter alta.

Segundo o comunicado do Ministério da Saúde foram detectados cinco casos novos na Praia, num total de seis testes positivos. A outra amostra a acusar infecção pelo novo coronavírus é referente a um dos dois casos já diagnosticados no Tarrafal, tratando-se aqui de um teste de controlo.

Ao todo foram analisadas 85 amostras. Dessas, além dos positivos, 72 amostras tiveram resultado negativo e estão distribuídas por Praia (57), Santa Cruz (1), Tarrafal de Santiago (2), Sal (3), São Lourenço dos Órgãos (1) e São Vicente (8), nesta ilha "sendo um de seguimento do caso confirmado".

Com o resultado negativo do seguimento da paciente de São Vicente, significa que esta reúne condições para ser dada como recuperada uma vez que já fez dois testes negativos. Algo a que o Director Nacional de Saúde, Artur Correia, tinha feito referência na conferência de imprensa realizada ontem.

Pendentes estão sete amostras da Praia.

Com esta actualização, Cabo Verde passa a contar com 191 casos confirmados, sendo que desses 149 estão ainda activos. Há agora 38 casos dados como recuperados.

Segundo as autoridades de saúde "todos os casos activos estão em isolamento e a evoluir bem". As mesmas autoridades voltam a apelar, no comunicado, para que as pessoas "fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID-19".