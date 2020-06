Coronavírus: O dia em revista

Cabo Verde regista mais um óbito, desta vez na ilha do Sal. A informação foi anunciada hoje, pelo Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, na habitual conferência de imprensa sobre os casos de COVID-19, no país.

Essa morte aconteceu este domingo, 7, na ilha do Sal, e trata-se de um homem de 50 anos de idade que apresentava outros problemas de saúde.

O Sal regista a primeira morte e a ilha de Santo Antãoos três primeiros casos de COVID -19. Hoje, Cabo Verde somou nas últimas horas, 41 novos casos de infecção da doença, segundo o Boletim epidemiológico divulgado hoje, pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Dos 41 casos confirmados, 22 s]ao da Praia, 16 do Sal e três da Ribeira Grande de Santo Antão. Com o surgimento desses casos, o país contabiliza neste momento 657 casos acumulados de COVID-19 (incluindo um de Santa Cruz que, por lapso não foi incluído no comunicado de ontem). Há 356 casos activos, 297 casos recuperados e seis óbitos.

E dos 657 casos acumulados no país, a Praia representa 77,7 % do total desses casos.

Santiago continua a ser a ilha com mais casos de COVID -19, 541 casos (489 na Praia, quatro em São Domingo, um em Santa Catarina, 45 em Santa Cruz e dois em Tarrafal de Santiago).

No Sal, os casos de COVID-19 têm estado a aumentar, sendo que hoje surgiram mais 16, eleva ndo assim para 24 o número de doentes naquela ilha. São Vicente continua a ter casos de COVID-19, importos da ilha do Sal.

Depois da confirmação dos três primeiros casos em Santo Antão, o Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, disse hoje, numa entrevista à RCV que os doentes já estavam devidamente isolados e a serem acompanhados pelas estruturas de saúde local. E por outro lado, disse que não prevê o regresso do estado de emergência.

Já no parlamento, Arlindo do Rosário avançou que já foram realizadas 20 mil testes de diagnóstico de COVID -19, entre rápidos e PCR.

Em relação aos casos internados, passamos a ter 352 pessoas internadas, dos quais Praia com 273, Sal com 23, Tarrafal de Santiago uma, São Vicente sete, Santa Cruz 42, Santa Catarina de Santiago duas, Boa Vista uma. Ribeira Grande Santo Antão entra na lista de concelhos com pessoas internadas, por causa da COVID -19.

Há 297 casos recuperados, Praia 237 pessoas que já tiveram alta, Boa Vista 53, São Vicente três, Santa Cruz duas, Tarrafal uma e São Domingos também uma.

Há 1629 pessoas em quarentena no país: Praia com 470, São Vicente 330, Santa Cruz 378, Sal 263, Tarrafal e Santiago três, Maio 47, São Lourenço dos Órgão 11, São Domingos um, Santa Catarina de Santiago seis, Ribeira Grande Santo Antão 12, Porto Novo 14 e São Nicolau 84. Essas pessoas estão a aguardar os resultados dos testes para poderem saber se estão infectadas ou não.

Coronavírus no mundo

A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse hoje que o ritmo de contágio do novo coronavírus “está a aumentar” em África, apesar do número pouco expressivo de casos naquele continente, o que obriga a manter uma “vigilância constante”.

Em África, há 5.678 mortos confirmados e mais de 209 mil infectados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infecções (1.389 casos e 12 mortos), seguida da Guiné Equatorial (1.306 casos e 12 mortos), Cabo Verde (616 casos e cinco mortes), São Tomé e Príncipe (632 casos e 12 mortos), Moçambique (472 casos e dois mortos) e Angola (113 infectados e quatro mortos).

O Brasil é o país lusófono mais afectado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infectados (mais de 772 mil, atrás dos Estados Unidos) e o terceiro de mortos (39.680, depois de Estados Unidos e Reino Unido).

Já Portugal regista 35910 casos de COVID-19, 22002 recuperados e 1504 mortos, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado hoje, pela Direcção-Geral da Saúde.

Uma notícia animadora para Espanha, é que o país está sem novos óbitos pelo quinto dia consecutivo. Segundo à Lusa, Espanha manteve hoje o número total de 27.136 mortes devido à pandemia de COVID-19 pelo quinto dia consecutivo, mas contabiliza 32 óbitos nos últimos sete dias, segundo os últimos dados distribuídos pelo Ministério da Saúde espanhol.

De acordo com as autoridades sanitárias do país, houve 156 novos casos com a doença nas últimas 24 horas diagnosticados com o teste PCR, elevando para 242.707 o total de infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (112.924) e mais casos de infecção confirmados (mais de dois milhões).

Seguem-se o Reino Unido (41.128 mortos, mais de 290 mil casos), o Brasil (39.680 mortes, mais de 772 mil casos), a Itália (34.114 mortos, mais de 235 mil casos), e França (29.319 mortos, mais de 191 mil casos).

Mas em todo mundo, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 416 mil mortos e infectou mais de 7,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Segue o link com dados da COVID-19 pelo mundo: https://coronavirus.thebaselab.com/