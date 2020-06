Coronavírus: O dia em revista

O concelho de Santa Cruz, mais propriamente a localidade de Achada Ponta, começa a tornar-se um problema sanitário no que respeita ao COVID-19. Cabo Verde tem agora 615 casos de COVID-19.

Hoje todos 24 os casos diagnosticados em Santa Cruz são de Achada Ponta. A ‘responsabilidade’ é ou pode ser atribuída aos habitantes daquela zona de um dos municípios mais pobres e com mais problemas sociais do país.

Repito as palavras da delegada de saúde de Santa Cruz, Evily Martins, a que já tínhamos dado eco aqui e também na edição impressa.

“Estamos a montar estratégias para vermos o que iremos fazer em relação àquela zona. Pretendemos reforçar a segurança e adoptar outras medidas”, declarou, salientando que até o momento fizeram “tudo o que esteve ao alcance” do serviço, mas que “só as medidas das autoridades não são suficientes”, cabendo à população “mais responsabilidade e colaboração”.

Mas, talvez mais importante que isso, os moradores “insistem em não cumprir as medidas”, saindo para outras zonas.

Assim fica difícil combater um vírus de propagação extremamente fácil e em apenas 24 horas o número de casos de COVID-19 mais do que duplicou em Santa Cruz.

São agora 45 casos.

A Praia também continua a registar novos pacientes hoje foram mais seis casos e São Vicente chegou à dezena de paciente, embora neste caso se trate de um paciente vindo do Sal, o país passou a contar com 615 casos da doença. Os óbitos continuam a ser 5 e a diferença entre casos activos e recuperados está a aumentar são já 314 contra 294 quando ainda há poucos dias era anunciado que o número de casos recuperados tinha ultrapassado o número de casos activos.

Na expectativa está Santo Antão. A delegada de saúde de Ribeira Grande disse há Inforpress que dois dos testes rápidos realizados no concelho deram positivo. A confirmar-se que os casos existem será a entrada de mais uma ilha na lista das que já têm casos confirmados da doença (além de Santiago, São Vicente, Sal e Boa Vista).

Florentina Lima explicou que se trata de um casal vindo do Sal e que os testes PCR já tinham sido enviados para São Vicente para análise. As outros quatro pessoas que acompanhavam o casa deram negativo no teste rápido mas, mesmo assim, também lhes foi feita a recolha de amostras para enviar para São Vicente.

Na conferência de imprensa de hoje, Jorge Barreto, Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, voltou a abordar o tema do confinamento domiciliar.

Por falta de infraestruturas em alguns concelhos e ilhas, este responsável diz que nesta altura poderá ser equacionado o isolamento domiciliar, mas que as delegacias continuam a tentar identificar melhores soluções para que se possa fazer o isolamento institucional.

COVID-19 no Mundo

A actualidade internacional fica marcada pelo que pode ser o início de um incidente diplomático.

A União Europeia disse ter provas convincentes de que a China e, também, a Rússia foram identificadas como "promotoras ou fontes de desinformação" sobre a COVID-19.

"Temos provas suficientes para perceber como é que a propaganda chinesa funciona e como tem funcionado nesta crise da COVID-19 e, devido a essas provas, penso que é altura de dizermos a verdade, de informar as pessoas", declarou a vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta dos Valores e Transparência, Vera Jourová.

Falando com um grupo de jornalistas em Bruxelas, incluindo a agência Lusa, a propósito da comunicação hoje adoptada pelo colégio de comissários sobre desinformação no contexto da pandemia da COVID-19, a responsável acrescentou que estas evidências “foram recolhidas pelo Serviço Europeu de Acção Externa".

"Tomámos conhecimento de uma série de acusações, como a que o novo coronavírus foi desenvolvido em laboratórios norte-americanos e sobre uma promoção exagerada do apoio da China à UE, com muita propaganda que indica que os Estados-membros e as instituições democráticas europeias não foram capazes de lidar com a crise", precisou Vera Jourová.

Além da China, também a Rússia foi identificada como "promotora ou fonte de desinformação", naquela que é a primeira vez que a União Europeia assinala tão claramente estas origens de ‘fake news’.

"Claro que, no que toca à Rússia não é nenhuma novidade porque eles têm a desinformação incluída na doutrina militar, mas a China é pela primeira vez assinalada e fico satisfeita por o termos feito porque se existem provas, não nos devemos comedir de o apontar", acrescentou Vera Jourová.

Para responder a estas questões, a responsável defendeu um reforço da “cooperação interna e também ao nível da NATO e do G7 porque a desinformação é uma ameaça híbrida e, por isso, uma questão de segurança”.

Temos de limpar a nossa própria casa e temos de reforçar a nossa estratégia de comunicação e as ligações diplomáticas”, sublinhou Vera Jourová, numa alusão aos “diferentes actores” que, dentro da Europa, "actuam como inimigos exteriores".

"Estou a falar de diferentes grupos extremistas, forças políticas com programas nacionalistas, diferentes grupos que também visam a incitação à disrupção e violência na UE", especificou.

Números mundiais

Ao fim da tarde de quarta-feira registavam-se 7,391,594 casos de infecção dos quais 3,700,541 recuperados. Já 416,098 pessoas perderam a vida devido ao novo coronavírus.

