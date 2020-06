COVID-19: 30 casos novos em Cabo Verde

Ministério da Saúde anunciou, esta manhã, 30 casos novos de COVID-19 no país. Santa Cruz duplica o número de casos em 24 horas.

Santa Cruz passou, num dia, de 21 casos de COVID-19 para 44 devido aos 23 casos que foram hoje diagnosticados no concelho.

O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde em comunicado, que refere que Santa Cruz contabiliza hoje 23 novos casos, Praia 6 e São Vicente 1, sendo este importado do Sal.

Assim, Cabo Verde passa a contabilizar 615 casos de COVID-19 dos quais 314 estão ainda activos. Há ainda a registar 294 casos recuperados e cinco óbitos.

"Os doentes com infecção activa , continuam em isolamento e com evolução favorável, de momento", aponta ainda o Ministério da Saúde no Boletim Epidemiológico de hoje.

Ontem em declarações à Inforpress a delegada de Saúde de Santa Cruz alertava para a necessidade de as população cumprir as regras de isolamento social sob pena de a doença se espalhar.

"Estamos a montar estratégias para vermos o que iremos fazer em relação àquela zona. Pretendemos reforçar a segurança e adoptar outras medidas", declarou, salientando que até o momento fizeram "tudo o que esteve ao alcance" do serviço, mas que "só as medidas das autoridades não são suficientes", cabendo à população "mais responsabilidade e colaboração", referia a delegada de Saúde, Evily Martins reconhecendo que os moradores “insistem em não cumprir as medidas”.