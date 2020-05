Coronavírus: O dia em revista

Identificados 16 novos casos de COVID-19. Grávida evacuada do Sal para São Vicente acusou positivo em dois testes a anticorpos. Revelado plano de desconfinamento do governo, gradual e diferenciado, para os próximos meses. Estes são os temas que marcaram o dia de hoje, dois meses e tal depois do primeiro caso de COVID-19 ter sido identificado na Boa Vista, a 19 de Março.

Começaram a ser divulgados os resultados das amostras que tinham ficado pendentes nos últimos dias devido aos reagentes estragados. Assim, das amostras de dia 24,25 e 27 há a registar 16 casos, todos na Praia.

Aparentemente, a circulação do novo coronavírus estaria confinada à Praia. Mas o caso de uma grávida evacuada quarta-feira, 27, da ilha do Sal para São Vicente, pode vir a mostrar que não é bem assim. A gestante realizou dois tipos de testes rápidos a que foi submetida terem dado resultado positivo. O diagnóstico vai ser confirmado com teste PCR, avançou hoje a directora do Hospital Baptista de Sousa, Ana Brito.

O caso dominou a conferência de imprensa diária, como pode ler aqui.

O Primeiro-ministro anunciou, o Ministro da Administração Interna, em conferência de imprensa, falou também do plano (e atrapalhou-se...) mas o melhor é mesmo ver o calendário de desconfinamento, aqui.

A salientar:

- Levantamento do fecho obrigatório da restauração às 21h, em todo o país, a partir 1 de Junho.

- Levantamento do fecho obrigatório às 21h também para os estabelecimentos de consumo de bebidas, nomeadamente bares a partir de 1 de Junho para todo o país, excepto Santiago, onde a medida só é levantada a 15 de Junho.

- Ligações marítimas para o transporte de passageiros, com origem e destino na Boa Vista retomadas a partir de 1 de Junho e em Santiago, a partir de 30 de Junho.

- Ligações aéreas inter- ilhas retomadas a partir do dia 30 de Junho, incluindo em Santiago.

- Ginásios reabertos a 15 de Junho, excepto em Santiago onde abrem um mês depois, a 15 de Julho

- Visitas a lares, hospitais e estabelecimentos prisionais permitidas a partir de 15 de Junho. Em Santiago, a partir de 15 de Julho.

- Actividades desportivas, com restrição de espectadores a 15 de Agosto, 15 de Setembro em Santiago.

- Eventos culturais e desportivos como festas, festivais e jogos das diversas modalidades, retomados no dia 1 de Outubro, em todo o país.

- Discotecas e similares, também a partir de 1 de Outubro, em todo o país.





Um outro plano, relacionado, mas outro, está também a ser feito pelo governo, voltado para a retoma do turismo, em segurança para todos. O plano tem como objectivo recuperar a confiança dos principais mercados emissores de turistas para Cabo Verde, sendo que reabertura do país como destino turístico acontece em Julho.





COVID-19 no Mundo

Em Portugal, as autoridades preparam-se para fechar os cafés do bairro da Jamaica (Seixal), onde existe um surto de infecção e 16 casos de COVID-19. Os representantes dos moradores estão satisfeitos, e há quem peça o isolamento do bairro, para evitar a entrada de pessoas de outros bairros e concelhos. (Observador) Nesse bairro mora um significativa comunidade de origem cabo-verdiana.

Nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que declara guerra aos protestos pela morte de George Floyd, Donaldo Trump abre outra frente de combate, não contra o coronavírus, mas contra o Twitter e outras redes sociais. Isto depois da Twitter ter classificado as suas publicações como ‘fakenews', ou mais concretamente ter colocado uma etiqueta de aviso no post, linkado a uma página que descrevia as alegações como "infundadas". "Não há nenhuma maneira (ZERO!) de que as cédulas de correio sejam algo menos do que substancialmente fraudulentas", tinha escrito Trump, referindo-se aos votos por correspondência, como os que estão a ser usados na Califórnia. Não é a primeira vez que Trump escreve tweets infundados, que a empresa nunca confrontou, mas como quase tudo o resto, a pandemia veio mudar também a política do Twitter. Assim, este mês, a plataforma introduziu uma nova política de informação enganosa no meio da pandemia de coronavírus, o que levou à interferência, pela primeira vez nos tweets de Trump. O sr Facebook, Mark Zuckerberg, já veio também falar, e diz que "Redes sociais não devem ser donas da verdade" .

Em Inglaterra, ainda há réplicas do escândalo com o conselheiro político de Boris Johnson, Dominic Cummings, que, em março, fez uma viagem de carro de 400km, violando as regras de confinamento em vigor, algo que o próprio negou e que o primeiro-ministro desvalorizou, mas que foi admitido pela polícia, de acordo com um relatório divulgado ontem na imprensa britânica. Os trabalhistas acusam Cummings de violar as leis que ele próprio ajudou a redigir para o país e o The Guardian (que, com o Daily Mirror, conduziu a investigação) não tem poupado nas críticas a Johnson por este manter Cummings em funções, acusando-o de estar a colocar as suas prioridades pessoais acima dos interesses do país. (Expresso)

Limassol, Chipre, na semana passada. Crédito: Danil Shamkin/NurPhoto, via Getty Image

Tal como Cabo Verde, na senda de "reacender" o sector do turismo em tempos de pandemia, vários países têm avançado com medidas para atrair os visitantes. O Chipre, onde o turismo representa cerca de 15% do PIB, anunciou que vai assumir os custos de alojamento, alimentação, bebidas e medicamentos para os turistas que apresentarem resultados positivos no teste do coronavírus em resultado da visita ao país, afirmaram esta semana funcionários governamentais, como parte de um esforço para atrair os viajantes de volta à nação. (NYT)

Números mundiais

Ao fim da tarde desta sexta-feira registavam-se xxx casos de infecção (5,858,573 ontem) dos quais xxx recuperados (2,540,838 ontem). Já xxx pessoas morreram devido ao novo coronavírus (359,991 ontem).

(fonte:fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 18h29 de dia 29/05)

Informação útil

A pandemia do coronavírus mostrou claramente o que acontece quando um novo agente patogénico se solta numa população em que ninguém o tinha antes: espalha-se rapidamente. Os vírus há muito conhecidos, mesmo aqueles que são tão (ou mais) contagiosos como o novo coronavírus, não podem fazer isso, devido a um fenómeno chamado imunidade do rebanho ou imunidade de grupo. Funciona desta forma: Quanto mais pessoas houver numa comunidade que tenham anticorpos protectores, seja por vacinação ou por exposição anterior, menos provável é que um doente infectado encontre alguém que não os tenha e passe o vírus. Acima de um determinado limiar, o vírus não pode propagar-se com rapidez suficiente para que um surto possa crescer. É por isso que doenças como o sarampo e a varicela se tornaram raras. Apesar de nem todos serem vacinados, exista a imunidade do rebanho. Os cientistas e os responsáveis políticos esperam que também cheguemos a esse ponto com o coronavírus. Mas todos os estudos sugerem isso ainda está muito longe... (NYT)

Estes gráficos do NYT mostram como o mundo está, pois, longe da imunidade de rebanho/grupo. Em Cabo Verde ainda não se conhece a percentagem de população que tem anticorpos, mas está já em curso, conforme anunciou o INSP, um estudo sobre a seroprevalência que vai permitir aferir isso mesmo.

Anteriores:

