Coronavírus: O dia em revista

A Nação está sob pandemia e esta não podia deixar de controlar o debate sobre estado da Nação que decorreu neste último dia de Julho no Parlamento. Entretanto, o país somou hoje mais 33 casos positivos, identificados nas ilhas de Santiago e Sal.

O Boletim Epidemiológico dá conta de 33 novos casos positivos hoje que, tal como os divulgados ontem, foram diagnosticados em Santiago e Sal (Praia 21, Ribeira Grande de Santiago um, Santa Cruz dois, São Domingos dois e Sal sete). O total de casos acumulados é assim de 2451. Somam-se também, segundo o director Nacional de Saúde, 68 recuperados.

O último debate do Estado da Nação desta legislatura decorreu hoje no Parlamento, ensombrado pela crise causada pela pandemia de COVID-19.

É que omnipresente (e omnipotente), nos tempos que correm, o coronavírus não podia, pois, estar ausente desta avaliação que se faz à actuação do governo nos diferentes sectores. E ele próprio é protagonista dessa avaliação pois condiciona-a, uma vez que contaminou todos os aspectos da vida da Nação(e do Mundo, diga-se).

No discurso de abertura do debate, o Primeiro-ministro sublinhou que a grande aposta do governo vai ser no reforço das condições do sector da saúde. Ulisses Correia e Silva destacou igualmente o impacto e a inversão no crescimento económico do país provocada pela pandemia, e apontou ainda um outro mal (que é uma epidemia histórica em Cabo Verde) que são os três anos consecutivos de seca no país. Sob contexto adverso, salientou porém os ganhos, investimentos, e reiterou o empenho em ultrapassar a crise.

Já na intervenção inicial dos partidos, o MpD colocou a tónica os "tempos historicamente difíceis" que considera estarem a ser bem geridos.... O PAICV rasgou (literalmente) várias promessas do programa de governo que não foram cumpridas. E a UCID, embora reconheça a gravidade da situação actual, acusa o governo de não estar a fazer o suficiente.

No Final, ficou vincado o positivismo do governo e as críticas de oposição, como pode ler aqui,

A saúde é prioridade, PM dixit, como diziamos, e nessa linha o governo vai dispender mais 164 milhões de escudos para reforçar a capacidade de realização de testes à COVID-19 nos laboratórios de virologia de Praia e São Vicente. A autorização, que saiu hoje no BO, prevê o fornecimento de equipamentos e reagentes.

Na economia dúvidas ainda pudessem haver da crise em que Cabo Verde/ Mundo está - e o pior ainda está para vir, como dizia ontem o Vice-primeiro Ministro - estes números hoje divulgados pelo INE iriam dissipá-las: no segundo trimestre de 2020 as Exportações caíram 45% e as importações 25%. Reexportações tiveram quebra mais acentuada, caindo 61%.

COVID-19 no mundo

As economias mundiais andam a fazer contas à vida, ou melhor, ao PIB, e estão todas mal de saúde. Nos EUA, uma contração trimestral de 9,5% que, extrapolada para valores anuais, significa uma queda de quase 33% - Números não vistos desde a Segunda Guerra Mundial, realça o Expresso. Em Espanha a queda foi de 18,5%. E na Alemanha mais de 10%. Em Portugal, juntando estimativas de vários sectores, à volta de 9,5% ( uma análise do ISEG admite que possa mesmo chegar aos 20%). França, -13,8%, Itália, -12,4%.... Enfim, a zona Euro, no total, sofreu uma queda de 12,1% no segundo trimestre 2020.

Um relatório governamental comparativo do Instituto Britânico de Estatística pinta um quadro sombrio sobre a resposta dada pela Grã-Bretanha - e a Inglaterra em particular – à primeira vaga da pandemia da COVID-19. Os dados compilados mostram que a Inglaterra teve a maior taxa de mortes em excesso de qualquer país da Europa (incluíndo Espanha e Itália) durante a pandemia do coronavírus, com um surto que durou mais tempo e se estendeu a mais lugares. No Reino unido, recorde-se, a resposta e confinamentos começaram por ser muito light, mas foram apertando ao longo do tempo (e resultados).

Nos EUA, o Presidente Trump sugeriu adiar as eleições presidenciais por causa do coronavírus, uma ideia que até os “top” republicanos rapidamente rejeitaram. Até porque legalmente nenhum presidente, como relembra o NYT, tem poder para mudar o calendário das eleições federais, fixado desde o século XIX, e a Constituição estabelece uma data de expiração inamovível no mandato do presidente. Por lá, só o Congresso pode determinar as datas, refere outra notícia do mesmo jornal.

E falando em presidentes pouco talhados para o cargo vamos até ao Brasil. Depois de Bolsonaro ter testado positivo para infecção pelo novo coronavírus, e ter proclamado estar curado – mas afinal, soube-se esta manhã, tem uma infecção pulmonar - , agora é a primeira dama, Michelle, a testar positivo.

Ontem falamos dos estudos serológicos. Em Cabo Verde, apenas 0.4% da população tem anticorpos contra o coronavírus. Hoje o Observador noticia um estudo que mostra que essa taxa é de 2,9%. Mostra ainda que 44% dos inquiridos com anticorpos não tiveram sintomas e que quase não há diferença entre grupos etários.

Mayra Ramirez, americana de 28 anos. O nome provavelmente não lhe diz nada, mas foi a primeira paciente, de um número crescente de doentes, cujo tratamento para a COVID-19 que lhe destruiu os pulmões passou por um transplante duplo. Mayra passou três semanas em coma, três meses no hospital e a boa notícia é que regressou esta semana a casa.

Mayra Ramirez, primeira vítima de COVID-19 sujeita a transplante bilateral de pulmões. (NYT)

Números mundiais

Ao fim da tarde desta sexta-feira registavam-se 17,622,788 casos de infecção ( 17,334,919 ontem) dos quais 11,020,895 recuperados (10,827,388 ontem). 679,534 pessoas morreram devido ao novo coronavírus (673,026 ontem)

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 18h15 de dia 31/07)

Nota ao Leitor

Ao longo de quatro meses e meio, todos os dias, levamos até si um resumo das principais notícias sobre o SARS-CoV-2. Começamos a 16 de Março quando Cabo Verde não tinha ainda identificado nenhum caso positivo de infecção pelo novo coronavírus. Dias mais tarde, a 19 de Março, dávamos conta de alguns casos suspeitos que se viriam a confirmar. O dia temido foi noticiado na edição seguinte com confirmação da infecção de um turista inglês no Hotel Riu Karamboa, na Boa Vista. A primeira identificada no país. Mais dois casos, de turistas, entre esses suspeitos da Boa Vista. Depois, a 25/03, o primeiro caso na capital... e o segundo, e o terceiro... outros pacientes, outras ilhas. Dia a dia, fomos vendo o número de casos aumentarem, até aos cerca de 2500 que temos hoje. Fomos lamentando cada um dos (até ao momento) 23 óbitos. Acompanhamos os Estados de Emergência e as regras que se foram estabelecendo no país e no mundo para combate a esta pandemia. Trouxemos a actualidade internacional Enfim, tentamos condensar numa só rubrica o que de mais importante da pandemia acontecia diariamente.

Hoje, o “Coronavírus: o dia em revista” chega ao fim, mas o Expresso das ilhas reitera o compromisso de o manter informado sobre os principais desenvolvimento da pandemia, através de outras rubricas, notícias e reportagens. Mantenha-se ligado.

Anteriores:

16/03/2020 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 21/03/2020 | 22/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 | 27/03/2020 | 28/03/2020 | 29/03/2020 | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 02/04/2020 | 03/04/2020 | 04/04/2020 | 05/04/2020 | 06/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 09/04/2020 | 10/04/2020 | 11/04/2020 | 12/04/2020 | 13/04/2020 | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 16/04/2020 | 17/04/2020 | 18/04/2020 | 19/04/2020 | 20/04/2020 | 21/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 24/04/2020 | 25/04/2020 | 26/04/2020 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 01/05/2020 | 02/05/2020 | 03/05/2020 | 04/05/2020 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 09/05/2020 | 10/05/2020 | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 16/05/2020 | 17/05/2020 | 18/05/2020 | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2010 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 26/05/2020 | 27/05/2020 | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 30/05/2020 | 31/05/2020 | 01/06/2020 | 02/06/2020 | 03/06/2010 | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 06/06/2020 | 07/06/2020 | 08/06/2020 | 09/06/2020 | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 12/06/2020 | 13/06/2020 | 14/06/2020 | 15/06/2020 | 16/06/2020 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 20/06/2020 | 21/06/2020 | 22/06/2020 |23/06/2020 |24/06/2020 |25/06/2020 |26/06/2020 |27/06/2020 |28/06/2020|29/06/2020| 30/06/2020 |01/07/2020 |02/07/2020 | 03/07/2020 | 04/07/2020 |05/07/2020 |06/07/2020 |07/07/2020 |08/07/2020| 09/07/2020| 12/07/2020| 13/07/2020|14/07/2020| 15/07/2020| 16/07/2020| 17/07/2020| 18/07/2020| 19/07/2020| 20/07/2020 | 21/07/2020 |22/07/2020 |23/07/2020 | 24/07/2020 | 25/07/2020 | 26/07/2020 | 27/07/2020 | 28/07/2020 | 29/07/2020 | 30/07/2020