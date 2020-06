Coronavírus: O dia em revista

A cidade da Praia registou hoje mais 11 casos de COVID-19. Com os novos casos o país soma um total de 477 casos de coronavírus, 238 recuperados e cinco óbitos. Por outro lado, o bebé da paciente que tinha sido evacuada do Sal para São Vicente testou negativo para COVID-19.

Segundo o ministério da Saúde e da Segurança Social, os doentes com infecção activa continuam em isolamento e com evolução favorável.

Na conferência de imprensa diária sobre a evolução da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, Artur Correia anunciou que o bebé da paciente que tinha sido evacuada do Sal para São Vicente "já fez o primeiro teste e deu negativo", havendo assim a possibilidade de não ter havido transmissão da doença da mãe para o bebé.

"Estão de óptima saúde, felizmente", disse Artur Correia que acrescentou que um segundo teste "vai ser feito para reconfirmar" que não houve transmissão.

Por ser o foco de COVID-19, com um acumulado de 392 casos e quatro mortos, a Protecção Civil pediu responsabilidade à população da Praia.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Protecção Civil, Renaldo Rodrigues, disse que além da exigência das autoridades, os cidadãos devem ter responsabilidade e redobrar as medidas de segurança na capital.

“As pessoas podem estar sedentas de actividades em público, mas têm de consciencializar-se de que se não cerrarmos fileiras e atacarmos juntos, pelo menos para daqui um mês estarmos em condições de retomarmos a nossa actividade com segurança, todo o trabalho que está sendo feito estará sempre comprometido, estaremos sempre a correr atrás do vírus”, alertou.

A delegacia de Saúde de Santa Cruz informou que está no terreno a investigar os contactos dos casos confirmados da infecção por COVID-19 no concelho.

Em entrevista à Inforpress, Evily Martins, delegada de saúde do município, adiantou que o caso confirmado esta terça-feira no concelho, está relacionado com outro identificado no Tarrafal. O paciente ter-se-á dirigido, porém, a Santa Cruz, daí a necessidade de se proceder às devidas investigações.

COVID-19 no Mundo

As Nações Unidas e a Cruz Vermelha pediram união de governos, sector privado, organizações internacionais e sociedade civil para o que chamam de “Vacina do povo”.

Uma nota lançada esta terça-feira pede que se aumentem os esforços para desenvolver, testar e ampliar a produção de diagnósticos, tratamentos, remédios e vacinas seguros, eficazes, de qualidade e acessíveis para a COVID-19.

Diante da corrida por soluções de combater ao vírus, o pedido é que prevaleça “o espírito de solidariedade global e que ninguém seja deixado para trás”.

O apelo sugere ainda que a colaboração e o compromisso em favor dessa vacina seja equilibrada e ajude a a manter a imunização contra doenças preveníeis.

A ONU destaca que entre as consequências da pandemia estão as interrupções severas sofridas em serviços de imunização infantil em pelo menos 68 países. Outras 17 nações tiveram campanhas de sarampo suspensas.

Segundo dados da agência de saúde pública da União Africana, Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças, a África do Sul é o país mais afectado do continente, com 35,8 mil casos.

Em seguida, estão o Egipto que contabiliza 27, 5 mil casos e Argélia com 9,6 mil mortos.

Em termos de números de mortos no continente africano, o Egipto é o mais afectado, com pouco mais de mil mortos, seguido por África do Sul (755) e Argélia (667).

Números mundiais

Ao fim da tarde desta quarta-feira registavam-se 6,514,028 casos de infecção dos quais 3,100,971 recuperados. 384,642 pessoas morreram devido ao novo coronavírus.