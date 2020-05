Coronavirus: O dia em revista

Praia regista 13 novos casos, no dia em que as autoridades sanitárias estimaram o crescimento da epidemia até meados de Maio.

Cabo Verde registou 13 novos casos de infecção por coronavírus, todos na Praia. Nas últimas 24 horas, o laboratório de virologia processou 96 amostras.

O país continuará na curva ascendente da epidemia, pelo menos, até meados de Maio. A estimativa foi avançada hoje, na Praia, pelo director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto.

Precisamente, fruto do crescimento de casos na cidade da Praia, a ilha de Santiago (a par da Boa Vista), começou hoje um novo período de estado de emergência. Uma das novidades do decreto-lei que regula o terceiro período de excepção é que as viaturas apreendidas pela polícia por violação do dever geral de recolhimento domiciliário só serão devolvidas aos proprietários no final do estado emergencial.

No conjunto do continente africano, o número de mortes provocadas pela COVID-19 subiu para 1.754 nas últimas 24 horas, com mais de 42 mil casos da doença registados em 53 países. África do Sul, Argélia, Egipto, Marrocos e Nigéria concentram cerca de metade das infecções.

Em todo o mundo, são já 3,5 milhões os infectados. 245 mil pessoas perderam a vida.

