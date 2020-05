Cabo Verde ainda na fase ascendente da epidemia

Cabo Verde continuará na curva ascendente da epidemia de coronavírus, pelo menos, até meados de Maio. Estimativa avançada hoje, na Praia, pelo director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto.

No briefing diário de actualização da situação epidemiológica, o responsável assinalou que se espera o crescimento do surto durante, no mínimo, mais duas semanas.

"Ainda estamos na curva ascendente, embora não de forma brusca, pelo menos até meados deste mês e vamos ter que ver como é que as coisas se vão portar", disse.

Este domingo foram registados 13 novos casos de COVID-19 em Cabo Verde, todos na cidade da Praia. No total, desde o início da epidemia, a 19 de Março (primeiro caso na Boa Vista), já foram confirmados 165 casos (33 recuperados, dois óbitos). Destes, 103 foram assinalados na capital, principal foco da doença, nesta altura.

"Se as pessoas cumprirem as medidas que já foram divulgadas, provavelmente vamos ter um aumento de casos, mas não um aumento brusco", apelou Jorge Barreto, recordando a estratégia de redução dos contactos sociais como forma de diminuir o avanço da infecção.

Um total de 432 pessoas cumpre nesta altura quarentena obrigatória nas diferentes ilhas, foi avançado.

No laboratório de virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública, instalado no Hospital Agostinho Neto, na Praia, aguardam processamento 198 amostras.

Em África, o número de mortes provocadas pela COVID-19 subiu nas últimas 24 horas para 1.754, com mais de 42 mil casos da doença registados em 53 países.

Em todo o mundo, são já 3,5 milhões os infectados. 245 mil pessoas perderam a vida.