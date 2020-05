"A doença já está instalada na cidade" da Praia - Jorge Barreto

Os dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 20 bairros da cidade da Praia já registaram casos positivos de infecção. Maioria dos infectados anunciados hoje são homens entre os 20 e os 40 anos.

O Director do Serviço de Controlo e Prevenção de Doenças disse hoje durante a conferência de imprensa que "os bairros onde as pessoas moram podem não ser os bairros onde estas passam a maior parte do dia".

Questionado, no final da conferência de imprensa, sobre este assunto Jorge Barreto explicou que "têm havido notícias de pessoas que não têm estado a cumprir as medidas que foram emanadas pelas autoridades". Assim, defende, "cabe a essas autoridades fazerem cumprir a lei".

Num dia em que foram registados 29 novos casos de COVID-19 só na cidade da Praia, Jorge Barreto apontou que foram realizadas análises a 165 amostras no Laboratório de Virologia "nos últimos três dias. 128 da Praia, 8 da Boa Vista, 21 de São Lourenço dos Órgãos, São Vicente 4 amostras, Hospital de Santa Rita Vieira duas amostras e São Filipe 1 amostra".

Deste total foram confirmados 29 novos casos. "22 casos dizem respeito ao dia 29, 5 no dia 30 e dois no dia 1. O óbito que foi anunciado ontem faz parte das amostras analisadas neste período, mas não está contabilizado hoje porque ontem nós fizemos a sua notificação", esclareceu Jorge Barreto.

Destes 29 casos confirmados a grande maioria (69%) "são adultos jovens com idade entre os 20 e os 40 anos e 62% são do sexo masculino".

Quanto a casos suspeitos, hoje foram registados quatro. 3 na Praia e um em Santa Catarina de Santiago. Pendentes estão 227 amostras.

Quanto ao número bairros onde há casos registados de infecção, o Director do Serviço de Controlo e Prevenção de Doenças explicou que "há dias tínhamos dito cerca de 16 agora pensamos que possam ser cerca de 20 bairros e conforme se vai investigando mais casos, provavelmente, vão ser encontrados em outros bairros".

"Mas convém deixar aqui a ideia de que como se pode verificar nos dados a doença já está instalada na cidade", acrescentou Jorge Barreto.

Os casos registados na Praia têm registado picos que se explicam, disse aquele responsável, pelos "resultados que recebemos do Laboratório de Virologia. Conforme o laboratório vai fazendo as análises e nós temos os resultados, nós anunciamos. Por isso é que estamos aqui a anunciar, hoje, 29 casos confirmados mas são casos que foram analisados em dias diferentes", concluiu.