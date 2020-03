AAC cria formulário para registo de nacionais e estrangeiros residentes que queiram regressar ao país

​A Agência de Aviação Civil criou um formulário online para facilitar o registo de cidadãos nacionais e estrangeiros residentes que tenham ficado no país, com o fecho de fronteiras, e pretendam regressar ao país.

Os passageiros deverão preencher um formulário disponibilizado pela reguladora, fornecendo dados sobre a situação actual.

"Depois do agravamento da epidemia da COVID-19 a nível mundial e das recentes medidas do Governo de Cabo Verde, interditando as ligações aéreas entre Cabo Verde e os países assinalados com a referida epidemia, verificou-se a retenção de diversos passageiros nacionais, em vários países", lê-se na página de Facebook da AAC.

O fecho de fronteiras, decretado pelo Governo como medida preventiva face à pandemia de coronavírus, entrou em vigor no dia 19 de Março. Esta semana, 270 passageiros puderam regressar ao país, em voos especiais, encontrando-se em quarentena em unidades hoteleiras no Sal e na Praia.

Cabo Verde tem quatro casos confirmados de COVID-19, três na Boa Vista e um na Praia. Existem 11 casos suspeitos da doença, causada pelo novo coronavírus.

A nível internacional, a pandemia já infectou mais de 500 mil pessoas e matou 22 mil, em 198 países.