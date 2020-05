Confirmados 30 novos casos de COVID-19 na Praia

O Ministério da Saúde e Segurança Social confirmou este sábado 30 novos casos de COVID-19 na cidade da Praia. Foram analisadas 165 amostras. As informações constam do boletim epidemiológico, divulgado ao princípio da tarde.

Conforme comunicado do governo, nas últimas horas foram confirmados 30 novos casos de infecção pelo novo coronavírus. As amostras analisadas deram entrada no laboratório de virologia de 28 a 30 de Abril, ou seja, até quinta-feira.

Os 30 novos casos incluem o caso da senhora de mais de 90 anos, reportado ontem, e que acabou por morrer.

As amostras negativas, das 165 analisadas, dizem respeito a Praia (99), Boa Vista (8), São Lourenço dos Órgãos (21), Fogo (1), Santiago Norte (2) e São Vicente (4).

O número total de casos confirmados, cumulativos, passa a 152, sendo 18 recuperados e 2 óbitos.

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, a segunda prorrogação do estado de emergência, até 14 de Maio, agora limitado às ilhas de Santiago e da Boa Vista, que concentram a generalidade dos casos de COVID-19 no país.