Coronavírus: O dia em revista

Praia, 8, Santa Cruz, 8, Sal, 6. No total, Cabo Verde somou hoje mais 22 casos de COVID-19, em duas ilhas. À medida que os números sobem, com o isolamento institucional em vigor no país, sobem também os custos acumulados deste sistema de confinamento dos doentes. Isolamento domiciliário dos assintomáticos é cada vez mais uma opção sobre a mesa.

Com os novos pacientes diagnosticados hoje, o país contabiliza 782 casos acumulados de COVID-19, 397 com infecção activa, 354 recuperados e sete óbitos. E há uma doente em estado crítico... Trata de "uma pessoa de 80 anos, internada no Hospital Ramiro Figueira no Sal", esclareceu na conferência vespertina o director nacional de Saúde, Artur Correia. Todos os outros pacientes "internados na Praia estão bem".

São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, há três dias que não somam novos casos. Nesta última, até ver, pelo menos, já não há casos activos. Isto porque os dois casos, que eram importados do Sal, regressaram à sua ilha. Há entretanto 44 pessoas, contactos desses casos, em seguimento em São Nicolau. As 44 pessoas identificadas já tiveram as amostras recolhidas e enviadas para São Vicente, informou o delegado de Saúde da Ribeira Brava, Élvio Pereira.

Cabo Verde continua com o isolamento compulsório em infra-estruturas definidas pelo Estado, mesmo no caso de doentes assintomáticos. Questionado no briefing diário sobre esta opção disse o DNS:

"Não tenho o valor neste momento. Mas posso assegurar que são muito avultados. É o custo das medidas de prevenção e controlo da pandemia de COVID. Por enquanto, o sistema vai suportando mas vai chegar o momento em que temos de pôr os custos sobre a mesa" sendo que o isolamento domiciliar dos casos considerados menos graves é "uma hipótese que está sobre a mesa".

Após mais de 100 praticamente sem voar, a Cabo Verde Airlines (CVA) prevê retomar as ligações aéreas em 01 de Julho, com um voo para Paris. A informação foi dada à Lusa o director da companhia, Erlendur Svavarsson, que salvaguarda porém, que actualmente “todas as garantias na aviação e turismo estão sujeitas à aprovação do governo nos dois extremos de cada voo”. Além do voo inicial para França (com duas ligações semanais), o director executivo da companhia garante que outras principais rotas para o período inicial, de Julho a Agosto, serão Lisboa, com quatro voos por semana a partir do arquipélago, e Boston, nos Estados Unidos, com duas ligações semanais. Também está prevista a retoma dos voos para Milão, uma vez por semana, para o Brasil, nomeadamente Fortaleza (duas vezes por semana) e Recife (uma vez por semana), e para o Senegal, com três voos semanais para Dakar. Tudo, claro, dependente das referidas aprovações.

A embaixadora de Cabo Vede na China, Tânia Romualdo, lançou um novo apelo aos estudantes naquele país, para o cumprimento das decisões das autoridades, face ao novo surto de coronavírus que surgiu em Pequim. Conforme informa a embaixadora, o “Centro Nacional para Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) completou a sequência genética dessa nova estirpe do vírus e concluiu que este é mais contagioso que o originado no mercado de Wuhan onde a epidemia começou”. A diplomata passa ainda uma série de informações que podem ser lidas aqui.

COVID-19 no Mundo

A China tem, pois, um novo surto de coronavírus, desta vez em Pequim, uma situação que as autoridades admitem ser “extremamente grave”. O foco foi descoberto no mercado de Xinfadi, o principal mercado da capital. O país, onde começou a pandemia, mobiliza-se agora para atacar evitar uma segunda onda e onze bairros de Pequim (zona Sul) foram entretanto colocados em confinamento de urgência e cerca de 90.000 residentes estão a ser testados. O número de novos infectados não terá ainda chegado à centena, mas as autoridades temem a propagação entre os 21 milhões de habitantes da cidade.

O desconfinamento e levantamento de “cercas” continua por todo o mundo. Ontem, as fronteiras europeias começaram a abrir. Fora do espaço Schengen, as restrições só caem a 1 de Julho. Em Espanha, as fronteiras com a UE serão levantadas a 21 de Junho, dia em que também deixa de ser obrigatória a quarentena a quem entre no país. Com o vizinho Portugal, no entanto, os controlos fronteiriços só serão levantados a 1 de Julho, por decisão do governo luso.

Já havia previsões de que a crise provocada por esta pandemia seria a maior em 300 anos para o Reino Unido. E as previsões já começam a concretizar-se. Em Abril, o Reino Unido sofreu uma queda recorde do PIB na ordem dos 20,4%. O valor verificado pela ONS (o INE de lá) mostra que o afundamento económico está a ultrapassar os cálculos mais pessimistas. Foi a maior queda do PIB da sua história.

Números mundiais

Ao fim da tarde desta terça-feira, contabilizavam-se 8,196,790 casos de infecção em todo o mundo, 4,273,000 dos quais recuperados. O número de mortes é de 443,291.

Sugestão do dia

Depois de Banksy, Vhils. O artista português Alexandre Farto, conhecido por Vhils, está a fazer uma homenagem aos profissionais de saúde, que ficará pronta esta semana. Trata-se de um mural numa parede do Hospital de S. João, no Porto (Portugal).

Vhils é também o autor, recorde-se, de um retrato de Amílcar Cabral, em Achada Grande Frente (Praia), e outro de Cesária Évora, no Mindelo.

