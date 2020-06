Uma pessoa em estado crítico e 12 casos suspeitos

Artur Correia, Director Nacional de Saúde, fez hoje um balanço sobre a evolução da COVID-19 em Cabo Verde nas últimas 24 horas.

Durante a manhã de hoje o Boletim Epidemiológico fazia referência a 22 novos casos de COVID-19 em Cabo Verde, sendo que um dos pacientes se encontra em estado grave. Artur Correia explicou que se trata de "uma pessoa de 80 anos, internada no Hospital Ramiro Figueira no Sal". Todos os outros pacientes "internados na Praia estão bem".

Artur Correia anunciou igualmente que foram detectados 12 casos suspeitos de infecção, cujas amostras vão ser analisadas. "Um na Praia, quatro no Sal, três em Santa Cruz, três em Santa Catarina e um no Tarrafal". Já o número de casos internados está, actualmente, em 411 sendo que a Praia continua a concentrar o maior número de pessoas neste regime (254), seguida do Sal com 72 pessoas internadas e de Santa Cruz com 70.

No que respeita a casos activos e casos recuperados, Artur Correia esclareceu que há ainda 411 casos a necessitar de tratamento, enquanto 361 pessoas já receberam alta.

Em quarentena estão 1.584 pessoas.

Questionado sobre os custos que os isolamentos significam para o Estado, o Director Nacional de Saúde reconheceu que são elevados.

"Não tenho o valor neste momento. Mas posso assegurar que são muito avultados. É o custo das medidas de prevenção e controlo da pandemia de COVID. Por enquanto, o sistema vai suportando mas vai chegar o momento em que temos de pôr os custos sobre a mesa" sendo que o isolamento domiciliar dos casos considerados menos graves é "uma hipótese que está sobre a mesa".