COVID-19: Dois óbitos e 46 casos

Dois homens, de 85 e 93 anos, faleceram hoje na Praia anunciou esta segunda-feira o Director Nacional de Saúde. Dos 46 casos novos 42 foram registados na capital.

Artur Correia, Director Nacional de Saúde, disse esta tarde que os dois idosos faleceram no Hospital Agostinho Neto elevando o número de óbitos para 59. Já os novos casos foram confirmados na Praia (42), São Domingos (1), Tarrafal (1), São Salvador do Mundo (1) e Santa Catarina (1).

Referindo-se aos valores do rácio de transmissão (Rt) da COVID-19, o Director Nacional de Saúde apontou que Praia, Santa Catarina e São Filipe são os concelhos onde este valor é mais elevado. O Rt significa que cada pessoa infetada com o novo coronavírus está a transmitir o vírus, em média, a 1,21 pessoas na Praia, 1,61 em Santa Catarina e 1,29 em São Filipe.

Já nível nacional o Rt é de 1,13.

Para Artur Correia a Praia é "um dos maiores desafios" que se coloca às autoridades de saúde no controlo da doença por causa dos "aspectos socio-económicos, habitacionais e culturais".

O Director Nacional de Saúde apontou igualmente que com esta actualização de dados Cabo Verde conta actualmente com 622 casos activos de COVID-19 e que hoje foram dadas 103 altas a pacientes que foram considerados curados.

Questionado sobre o elevado número de casos registados durante o mês de Setembro, Artur Correia defendeu que esta é uma "doença com mais de 70% de assintomáticos" e que o aumento do número de casos "não significa que a situação esteja a piorar". "Os governos de todo o mundo, neste caso, lidam apenas com a ponta do iceberg. Por isso, quanto mais se testar mais casos se vão encontrar", apontou na conferência de imprensa.