47º óbito e mais 74 novos casos de COVID-19

Cabo Verde registou hoje o seu 47º óbito por COVID-19. Há mais 74 casos positivos o que eleva o número de casos acumulados para 4978. Serviços de saúde já fizeram mais de 54 mil testes de despistagem da doença.

Cabo Verde tem actualmente 529 casos activos de COVID-19 anunciou, hoje, o Director Nacional de Saúde em conferência de imprensa. Quanto a casos novos, aquele responsável anunciou que foram registadas 74 novas infecções sendo que a grande maioria (39 casos) foi diagnosticada na Praia.

Além da Praia, os outros casos foram registados em Santa Catarina (3), Santa Cruz (2), São Miguel (9), Ribeira Grande de Santiago (6), Órgãos (1), São Salvador do Mundo (2) São Domingos (2), Tarrafal (1), Mosteiros (4), São Vicente (2) e Sal (2) e Boa Vista (1).

Com os números apresentados hoje Cabo Verde passa a contar com 4978 casos positivos acumulados.

Artur Correia anunciou igualmente a morte, ontem à noite na Praia, de um homem de 64 anos “que apresentava outras complicações de saúde”. No Hospital Agostinho Neto há ainda “um doente em estado grave e outro em estado crítico” havendo ainda outro doente no Hospital São Francisco de Assis, no Fogo, e que está “entubado e em estado crítico”.

Além do número de novas infecções Artur Correia revelou que hoje foram dadas mais 136 altas médicas o que faz elevar o número de pessoas curadas para um total de 4430.