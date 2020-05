Covid-19: O dia das boas notícias, diz Director Nacional de Saúde

Artur Correia sublinha que é preciso, também, dar relevância às novidades positivas

“As boas noticias são que Cabo Verde teve 56 altas e que de ontem para hoje passámos de 12 casos positivos para 6. Uma redução para metade”, foi assim que Artur Correia abriu a conferência de imprensa deste sábado, no Palácio do Governo.

A nível nacional, há ainda a registar só um caso suspeito, em São Vicente, e houve uma redução do número de internados, 176 actualmente. Já as pessoas em quarentena somam um total de 477.

O Director Nacional de Saúde referiu também que a Boa Vista continua no bom caminho, com todas as amostras analisadas a revelarem-se negativas, ao contrário do que acontece na Praia, onde estão 73% dos infectados.

“Boa Vista está a consolidar os ganhos, a Praia começou mais tarde. É um concelho muito populoso, com a pessoas concentradas em vários bairros, onde há forte mobilidade e aglomeração de pessoas. É normal que haja mais casos. 40 casos na Boa Vista é diferente de 40 casos na praia. Na capital tem menos impacto”, disse Artur Correia.

“As vitórias ou as derrotas estão nas nossas mãos, dependem de todos, cidadãos e organismos responsaveis. Se todos fizermos o que devemos fazer vamos conseguir debelar esta epidemia e mitigar os seus impactos, para que Cabo Verde sofra cada vez menos” reforçou o responsável.

O Director Nacional de Saúde sublinhou ainda que devem começar a ser feitos exames sorológicos entre a população, testes que servem para comprovar a presença de anticorpos no sangue.

“Já sabemos que 80% dos casos são assintomáticos, a própria pessoa desconhece que está infectada. Só fazendo testes poderemos saber saber se as pessoas já tiveram contacto com o vírus e ter certezas sobre a circulaçao do virus entre a população”.

Artur Correia confirmou ainda que os 5 novos casos na Praia foram todos detectados no Hospital da Trindade. O sexto caso do dia, recorde-se, é do concelho de São Domingos.