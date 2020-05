Oeiras e Rede Aga Khan oferecem material médico e de protecção individual a Cabo Verde

No âmbito das medidas de combate à pandemia de COVID -19, o município de Oeiras e Rede Aga Khan para o Desenvolvimento ofereceram, esta quarta-feira, a Cabo Verde equipamento médico e de protecção individual.

Essa informação foi publicada ontem, no site da Câmara Municipal de Oeiras, Portugal.

O Representante Diplomático do Imamat Ismaili Nazim Ahmad e vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Rocha Gonçalves entregaram esses equipamentos ao Embaixador de Cabo Verde em Lisboa, Eurico Monteiro.

No âmbito da cooperação existente entre os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), a Câmara Municipal de Oeiras e a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN) entregaram dois ventiladores, 10 mil máscaras cirúrgicas, 10 mil pares de luvas e duas mil máscaras reutilizáveis.



Segundo a mesma fonte, esta é a segunda doação, depois de, na semana passada, ter sido enviado equipamento para a Guiné-Bissau, e insere-se num conjunto de acções destinadas aos PALOP, com o objectivo de dar resposta à crise sanitária provocada pela COVID-19, colmatando as necessidades sentidas no acesso a equipamento de tratamento médico e protecção individual.



Esta iniciativa solidária para com os PALOP representa um investimento conjunto total superior a 700 mil euros.

Conforme a mesma fonte, parte deste material deveria chegar a Cabo Verde esta quinta-feira, num voo humanitário, que entretanto, segundo o governo cabo-verdiano, foi suspenso por razões operacionais.