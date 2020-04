O dia em revista

A cidade da Praia regista mais um caso positivo. Trata-se de um dos filhos do casal de Achada São Filipe, na cidade da Praia, cujo teste tinha revelado inconclusivo. Já o teste do outro filho do casal que também tinha revelado inconclusivo, deu negativo.

A esposa do primeiro caso positivo na cidade da Praia, continua positiva. E tanto a mãe como um dos filhos do casal estão internados e em isolamento.

Os caos suspeitos e contactos, identificados nos últimos dias, 18 de São Vicente, um e São Nicolau, 2 de Boa Vista, 1 de Cidade Velha e 1 da ilha do Fogo deram todos negativos.

E um caso suspeito do Hospital Agostinho Neto na Praia anunciado, depois da conferência de imprensa de balanço, da passada quarta-feira também deu negativo.

Hoje, não houve a habitual conferência de imprensa com o balanço da situação da COVID – 19 no país, mas o Ministério da Saúde e da Segurança Social enviou um comunicado com actualização dos dados.

Cabo Verde regista 8 casos positivos de COVID -19, sendo 4 na Boa Vista, 3 na Praia e 1 em São Vicente.

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca vai reunir, na segunda-feira, 13, com o Governo e o presidente da Assembleia Nacional, para avaliar a implementação do estado de emergência e analisar a possibilidade ou não do seu prolongamento.

No dia 9, o Chefe do Estado esteve em consultas técnicas e políticas, e reuniu com o autor do estudo sobre as projecções da COVID-19 em Cabo Verde, com o representante da OMS em Cabo Verde, que também apresentou as projecções da OMS para Cabo Verde e o director Nacional da Saúde.

O Festival NaSofá que teve início desde do dia 5, termina hoje, 11, mas a campanha solidaria para ajudar os Hospitais de Cabo Verde continua. Segue o link https:// bit.ly/3dZ012i para quem quiser contribuir.

Face à crise provocada pela pandemia da COVID – 19, a Câmara Municipal de São Vicente decidiu cancelar todos os eventos culturais programados na ilha até final de Agosto. A decisão foi anunciada hoje, pelo presidente da Câmara Municipal substituto, Rodrigo Martins.

COVID – 19 no Mundo

O autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prolongou hoje por mais 15 dias o estado de emergência no país, no âmbito do combate à pandemia da COVID-19. No decreto, o general Umaro Sissoco Embaló explica que decidiu prolongar o estado de emergência no país, até 26 de Abril, porque a "situação piorou". O país está com 39 casos confirmados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já provocou mais de 103 mil mortos e infectou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infecção, mais de 341 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em Dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 870 mil infectados e mais de 71 mil mortos, é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 19.468 óbitos, entre 152.271 casos confirmados até hoje.

No continente africano, 693 pessoas morreram devido à COVID-19 e estão registados 12.973 casos em 52 países.

Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos confirmados da COVID-19, mais de 500 mil. O número de mortos nos Estados Unidos subiu para mais de 18 mil, aproximando-se de Itália, o país até ao momento com mais mortes provocadas pela COVID-19 (18.849).

Seguem-se a Espanha, com 16.353 mortos, a França (13.197) e o Reino Unido (8.958). Em Espanha, o número de mortos nas últimas 24 horas, 510, desceu pelo terceiro dia consecutivo.

Portugal com 470 mortes, 266 recuperados e 15987 casos confirmados, segundo o boletim da Direcção-Geral da Saúde.