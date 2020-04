Presidente da República reúne-se com Governo na segunda-feira

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, reúne-se na segunda-feira, 13, com o Governo e o presidente da Assembleia Nacional, para avaliação da implementação do estado de emergência e analisar a possibilidade ou não do seu prolongamento.

Esse encontro, de acordo com uma fonte governamental, será “importante e crucial” para o Chefe do Estado decidir se vai ou não prolongar o estado de emergência, que está em vigor desde o dia 29 de Março e cujo término está previsto para dia 17 de Abril, visando o combate contra a propagação do novo coronavírus.

Na semana que agora termina, Jorge Carlos Fonseca esteve em consultas técnicas e políticas, tendo reunido com o autor do estudo sobre as projecções da COVID-19 em Cabo Verde, com o representante da OMS em Cabo Verde, que também apresentou as projecções da OMS para Cabo Verde e o director Nacional da Saúde, no dia 09 de Abril.

“Trata-se de um estudo muito instrutivo e claro, mesmo para não especialistas ou técnicos.

Após apresentação, pudemos suscitar esclarecimentos e expor dúvidas, questionar aspectos concretos de cenários descritos, solicitar opiniões e perspectivas”, escreveu Jorge Carlos Fonseca na sua página da rede social, Facebook.

O estudo, que foi apresentado na sexta-feira, 10, aos jornalistas aponta para duas projecções, sendo uma sem medidas de restrições, e que prevê que 27 dias após o início da pandemia em Cabo Verde (19 de Março), os infectados pela COVID-19 seriam mais de 165 mil, dos quais cerca de 1.900 morreriam.

Outra projecção, que mais se aproxima da realidade cabo-verdiana, tendo em conta as medidas de restrições tomadas pelo Governo, aponta que Cabo Verde poderá registar até Julho deste ano, cerca de 39 mil casos positivos e 430 mortes.

Já as previsões da OMS apontam para mais de 110 mil casos até Março de 2021 e menos de 50 mortes. O pico da doença seria no dia 09 de Abril com mais de quatro mil casos diários.

O autor do estudo, o matemático José Augusto Fernandes, bem como o representante da Organização Mundial da Saúde em Cabo Verde, Hernando Agudelo, e o director nacional de Saúde, Artur Correia, recomendaram o alargamento do estado de emergência e das medidas de confinamento, como forma evitar a intensificação da pandemia em Cabo Verde.

No encontro desta segunda-feira, deverão estar presentes o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha e o dos Transportes, Carlos Santos e do presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos.

Cabo Verde regista oito casos de infecção pelo novo coronavírus, sendo quatro na Boa Vista, três na cidade da Praia e um em São Vicente.