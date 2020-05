Presidente e governo reúnem-se amanhã

Análise ao Estado de Emergência no centro do encontro entre o Presidente da República e o governo.

Segundo uma nota publicada pelo Presidente da República na sua página no facebook, o encontro com o governo vai realizar-se amanhã "para avaliação da situação da epidemia" de COVID-19 no país, e, "concretamente, na ilha de Santiago", lê-se na nota.

Além da análise ao período de Estado de Emergência, que termina às 24h00 de sexta-feira, a nota publicada pelo Presidente da República refere que no encontro com o governo vai "eventualmente" servir para "projectar a fase seguinte, nesta batalha que exige perseverança, sentido de responsabilidade de cada um de nós e paciência".

O Estado de Emergência foi declarado pela primeira vez a 29 de Março, depois de os primeiros casos de COVID-19 terem sido detectados na Boa Vista, que se tornaria, inicialmente, o epicentro da doença em Cabo Verde. Na primeira declaração, o Estado de Emergência abrangia todas as ilhas do país.

Com o evoluir da situação e com a ausência de casos em seis das nove ilhas do país, a renovação do Estado de Emergência abrangeu apenas as ilhas de São Vicente, Boa Vista e Santiago. Na segunda prorrogação, São Vicente saiu do estado de excepção.

Agora, neste último período de excepção, apenas a ilha de Santiago, por ser a única onde se verificam casos activos, está abrangida e as autoridades já analisam quais os passos a dar quando se iniciar o desconfinamento.

De recordar que o Instituto Marítimo e Portuário já deu autorização para a reabertura de algumas zonas balneares nas ilhas onde não há casos de COVID-19, à excepção da Boa Vista.

Na segunda-feira, na conferência de imprensa diária sobre a situação da COVID-19, o Director Nacional de Saúde, Artur Correia, abordou o tema do fim do Estado de Emergência explicando que "desde o início actuámos sempre com muita proactividade. Tomamos medidas enérgicas e eficazes que nos têm permitido controlar a situação". Por isso, acrescentou Artur Correia, "preventivamente e planificando todas as fases, nomeadamente o pós-confinamento, há um conjunto de medidas" decididas pelo governo que vão "nortear todas as actividades sociais e económicas a nível da sociedade cabo-verdiano".

Segundo as informações oficiais divulgadas até ao momento, Cabo Verde tem um total de 390 casos confirmados dos quais 230 estão ainda activos havendo a registar 155 recuperados. Quatro pessoas já morreram no país, em decorrência da infecção pelo novo coronavírus.