Jorge Carlos Fonseca em visita a Santa Catarina: “Município com muitas potencialidades” mas com problemas por resolver.

Jorge Carlos Fonseca esteve, na semana passada, em visita de dois dias ao concelho de Santa Catarina de Santiago. Apesar das diferenças que diz notar em relação à data da última visita que fez ao concelho, Jorge Carlos Fonseca admite que ainda há coisas a melhorar.

Em entrevista à Rádio Morabeza, Jorge Carlos Fonseca no balanço da visita que fez não só à cidade do planalto como às outras localidades do concelho constatou que, apesar de algumas melhorias em relação à última visita feita em 2017, há ainda muito por fazer.

“Encontrei uma cidade mais bonita, mais cuidada e se fizer o balanço das visitas e dos contactos com as populações diria que vi uma dinâmica de crescimento interessante que eu poderia exemplificar pela requalificação da orla de Ribeira da Barca que criou melhores condições para a população local”, começou por relatar o Presidente da República.

No entanto, há situações que persistem. “Também me dei conta de problemas que continuam. Visitei as localidades de Saltos e depois João Dias e lembro-me que antes da minha primeira visita, em 2017, tinham posto o problema da estrada estar em muito más condições e, hoje, a reivindicação principal continua a ser a estrada”. O mesmo acontece com as habitações degradadas. “Evidentemente que há trabalhos de qualificação das habitações mas continuam as exigências em termos de habitação”.

Potencial por explorar

“Este é um município com muitas potencialidades, com recursos”, reconheceu Jorge Carlos Fonseca nesta entrevista. No entanto, a dispersão populacional é grande. O concelho de Santa Catarina “tem 56 localidades dispersas. Basta ver, por exemplo, que depois de Assomada, Ribeira da Barca é o segundo povoado mais populoso e tem cerca de três mil habitantes, o que quer dizer que o resto da população se reparte por dezenas de localidades muito dispersas e de difícil acesso, o que torna mais complexa a solução dos problemas de abastecimento de água, de energia, de construção de infraestruturas escolares ou desportivas”.

Apesar disso, refere, “há um trabalho que está feito, mas há muito trabalho a fazer para desencravar localidades, para melhorar o acesso à água. Tudo para que o município possa competir com outros municípios de Cabo Verde”.

Soluções

As soluções para os problemas que afectam Santa Catarina passam, defendeu Jorge Carlos Fonseca, pela cooperação entre o governo e a autarquia local. “Há soluções que são municipais e outras que são governamentais”, explica. “Por exemplo, quando se põe o problema das estradas isso implica grandes investimentos e tem de ser uma solução procurada pelo governo eventualmente com financiamento externo e, eventualmente, há um papel que é das câmaras municipais que é um papel de articulação, de informação e, de certa maneira, de pressão. Aqui em Santa Catarina há muita exigência de estradas e eu percebo que havendo exigência de estradas o governo com os recursos que tem disponíveis para cada ano tem de estabelecer prioridades. Ou seja, se o governo financia uma estrada que vai de Assomada a Ribeira de Engenhos e que custa mais de 300 mil contos e se financia mais duas estradas não pode financiar as outras. Depois há pequenas coisas que podem ser feitas com recursos municipais. Pequenas repa­rações numa escola, uma placa desportiva, e aí o município pode mobilizar recursos próprios ou através da cooperação internacional descentralizada”.

Próximo das pessoas

Durante a visita, Jorge Carlos Fonseca, em declarações à Inforpress, garantiu que vai continuar a ser “um Presidente junto das pessoas” até o final do seu segundo mandato em 2021 assim como procurou sê-lo desde o primeiro momento.

“Há pessoas que dizem que só tenho dois anos. Eu digo ainda tenho dois anos [de mandato] é muito tempo, e, portanto, vou continuar a exercer a minha função de acordo com a Constituição, com a mesma determinação, o mesmo empenho, com a mesma paixão, sempre utilizando um critério junto das pessoas (…) para que eu possa conhecer seus problemas”, começou por dizer o chefe de Estado.

Jorge Carlos Fonseca deu essa garantia em declarações à imprensa, no final da sua visita de dois dias ao município de Santa Catarina, no interior de Santiago, onde manteve contacto com populações de sete localidades.

No seu entender, é muito diferente conhecer os problemas das pessoas através dos relatórios oficiais e reuniões de trabalho com os responsáveis políticos e municipais, ou através de imprensa, do que dialogar directamente com elas.

“Dialogando com o senhor Manuel em João Dias, com Nha Fica em Figueira das Naus, com os jovens e agricultores, digamos que são dados mais directos e mais autênticos. E claro que depois temos que fazer o balanço de tudo”, defendeu.

Aliás, lembrou que o papel do Presidente da República é estimular as autoridades municipais, potenciar a auto-estima das pessoas e transmitir-lhes esperança. “

(…) Cabo Verde é um país com futuro, com uma democracia forte e que já é sólida, contrariamente ao que muitos pensam.

Naturalmente que não é perfeita e temos que aperfeiçoá-la cada dia mais, mas é um país que tem muitas dificuldades e muitos desafios, mas devemos ter a confiança no futuro”, disse.

“(…) Tenho muito orgulho de ser Presidente de um país como Cabo Verde e repito: é o melhor país do mundo”, exteriorizou o mais alto magistrado da Nação.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 936 de 06 de Novembro de 2019.