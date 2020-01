Destaques da edição 946

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca a entrevista com o Presidente da Comissão Nacional de Protecção de Dados: “Câmaras de videovigilância não devem captar imagens de residências nem filmar locais de culto e embaixadas”.

Faustino Varela faz ainda um balanço positivo do trabalho feito até agora pelo organismo fiscalizador que dirige.

Mindelo com mil novas camas até 2022. Se todos os projectos forem concluídos, a cidade do Mindelo conhecerá, num futuro não muito longínquo, um aumento exponencial do número de camas disponíveis. Entre a Marginal e a Lajinha, cinco novos empreendimentos hoteleiros estão em construção ou em vias de iniciar os trabalhos.

Ainda “Soldado Cidadão”: O programa que prepara militares para a vida. Garantir uma formação para que o soldado tenha uma ocupação rentável após prestar o serviço militar obrigatório é o propósito do programa “Soldado Cidadão”. Segundo a responsável pelo projecto, a Major Dilva Batista, o mesmo contribui ainda para a diminuição da criminalidade.

Também neste número, Ordem de Malta em Cabo Verde: Ajudar sem discriminar. A Ordem de Malta tem relações diplomáticas com Cabo Verde desde 1996. Nestes últimos 24 anos houve vários embaixadores acreditados, mas nunca residentes no território, e também embaixadores de Cabo Verde acreditados na Ordem de Malta, em Roma, onde está a sede. Agora, e desde Novembro do ano passado, a Ordem de Malta passou a ter uma embaixada e um embaixador no arquipélago.

Lei da Paridade: “A prática é anticonstitucional. A lei não” - Wladimir Brito. A Lei da Paridade não tem nenhuma inconstitucionalidade, considera Wladimir Brito. Pelo contrário, vem garantir o cumprimento de princípios de igualdade e não discriminação presentes na Constituição da República e nas Convenções internacionais ratificadas por Cabo Verde. O que, na verdade, é anti-constitucional, aponta o constitucionalista, é a prática da discriminação contra a mulher que persiste em várias esferas, neste caso, mais concretamente na Política.

Jorge Carlos Fonseca alerta para dependência do Turismo. Para o Presidente da República o crescimento económico do país é um factor positivo. No entanto, Jorge Carlos Fonseca alertou, no discurso do dia 13 de Janeiro, que é cedo para regozijos, por esses indicadores de crescimento serem insuficientes face às necessidades do país e perante a excessiva dependência do turismo.

No Sal, operadores e dirigentes satisfeitos com a entrada de Carlos Santos como Ministro do Turismo e Transportes. Licenciado em Economia e com larga experiência profissional no sector turístico, Carlos Duarte Santos, recém-empossado Ministro do Turismo e Transportes, em substituição de José Gonçalves é um tecnocrata e, para diversos operadores turísticos e dirigentes contactados pelo Expresso das Ilhas, uma aposta ganha do Governo de Cabo Verde para tutelar sectores chave para o desenvolvimento do país.

No interior, a opinião de Eurídice Monteiro, À procura do ensino superior, de João Chantre, O Arquipélago Digital – Quanto valem as nossas ilhas no exterior? Ouro!; e de José Bruno Spencer, As minhas lembranças de Bibinha Cabral.