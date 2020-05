COVID-19: PR não renova Estado de Emergência

Decisão foi tomada esta quinta-feira na reunião entre o Presidente da República e o governo e anunciada ao final da tarde por Jorge Carlos Fonseca. Governo anuncia esta sexta-feira medidas de desconfinamento gradual.

A partir das 24h00 de sexta-feira é levantado o estado de emergência em Santiago, anunciou, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca depois de terminada a reunião que realizou, na tarde desta quinta-feira, com o primeiro-ministro, o ministro da Saúde, o ministro da Administração Interna e o Director Nacional de Saúde.

No final do encontro o Chefe do Estado explicou que não existe qualquer impedimento constitucional a uma nova declaração do estado de emergência, mas que os dados que foram disponibilizados pelas autoridades de saúde demonstram que há razões para acreditar que se atingiu um ponto em que "a curva de casos indica uma estagnação ou mesmo uma tendência de diminuição, ao contrário do que se verificava quando o estado de emergência foi prolongado pela última vez".

Jorge Carlos Fonseca aproveitou para apelar ao sentido de responsabilidade dos habitantes de Santiago e para estes evitem que o levantamento do estado de emergência se venha a traduzir, num futuro próximo, "num aumento de casos". "Queremos dar passos em frente e não atrás", reforçou o Presidente da República, assegurando que na reunião foi feita a análise aos riscos de levantamento deste estado de excepção.

Ainda segundo Jorge Carlos Fonseca, o governo "irá amanhã, por volta das 10h00, anunciar as medidas progressivas de desconfinamento" e adiantou que, por exemplo, "a liberdade de culto" religioso "será retomada na Praia, como já fora em Santiago Norte", e que as ligações marítimas "de e para a Boa Vista serão retomadas" não acontecendo o mesmo, no entanto, em relação a Santiago onde ainda se verificam casos activos de COVID-19.

Cabo Verde registou, até agora, 390 casos de COVID-19 dos quais 155 já foram dados como recuperados, destes 229 ainda estão activos havendo ainda a registar quatro óbitos. Santiago é a ilha mais afectada com um total de 331 casos e três óbitos.