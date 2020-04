Estado de Emergência: "Já tenho todos os elementos para uma decisão", diz Jorge Carlos Fonseca após reunião com o Governo

Jorge Carlos Fonseca esteve esta manhã reunido durante duas horas e meia com o primeiro-ministro e outros elementos do governo para avaliar a situação do Estado de Emergência e o seu possível prolongamento. Decisão será anunciada amanhã, às 13 horas.

O encontro, segundo o Presidente da República, permitiu "uma troca de informações mais detalhada sobre a evolução da situação em Cabo Verde", em especial nas ilhas onde o Estado de Emergência ainda vigora - Santiago, São Vicente e Boa Vista.

"Pude ter informações globais do Primeiro-ministro, de teor mais sanitário e epidemiológico, por parte do ministro da Saúde e do Director Nacional de Saúde e sobre a situação da execução do Estado de Emergência nestas três ilhas, com foco especial na ilha da Boa Vista, onde está sediado, neste momento o Ministro da Administração Interna", esclareceu Jorge Carlos Fonseca à saída do encontro.

Na reunião, foi dito que o nível de cumprimento das medidas restritivas "nomeadamente do confinamento domiciliar" ronda os 87% a nível nacional. "Com todos esses dados, pude trocar impressões com o governo sobre a base de sustentação que vou tomar e que transmitirei amanhã sobre a prorrogação ou não do Estado de Emergência".

Com menos de 24 horas para anunciar a decisão, o Presidente da República vai "ter ainda mais umas horas para reflectir sobre o que foi conversado e acertado" durante a reunião desta manhã.

"Já tenho todos os elementos para uma decisão, mas nestas coisas há sempre uma ou outra aresta a limar, nomeadamente sobre o que fazer no pós-emergência", concluiu Jorge Carlos Fonseca.