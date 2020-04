COVID-19: Cerca de 400 testes realizados até agora em Cabo Verde

Informação foi avançada pelo Director Nacional de Saúde na conferência de imprensa, desta quinta-feira, sobre o balanço da situação da COVID-19 em Cabo Verde.

Ao todo, em stock, Cabo Verde tem 3500 a 4000 de testes para coronavírus em stock e desse total "já foram usados cerca de 400", disse Artur Correia que garantiu ainda que "estão para chegar mais testes brevemente” ao país.

Quanto aos vinte mil kits recebidos por Cabo Verde, e que faziam parte de uma doação da Fundação Jack Ma a África, Artur Correia explicou que "são kits para fazer testes" mas a que faltam alguns elementos "que o país está a ter muita dificuldade em comprar" tendo em conta a situação actual do mercado internacional.

Cabo Verde tem um total de 55 casos positivos de COVID-19, estando a maioria deles localizado na ilha da Boa Vista. Santiago com três casos e São Vicente com um são as outras ilhas afectadas.

Esta situação motivou ontem o Presidente da República a declarar um Estado de Emergência diferenciado para o país.

As três ilhas onde foram registados casos de COVID-19 vão continuar em Estado de Emergência "entre as 00h00 de dia 18 de Abril e as 24h00 de dia 2 de Maio", disse Jorge Carlos Fonseca na declaração ao país.

Já as restantes ilhas - Santo Antão, São Nicolau, Sal, Fogo, Brava e Maio - terão um período mais curto de Estado de Emergência que vigorará das "00h00 de 18 de Abril até às 24h00 do dia 26 de Abril", acrescentou Jorge Carlos Fonseca.