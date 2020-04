Câmara de São Vicente cancela Festival Baía das Gatas e outros eventos

A Câmara Municipal de São Vicente cancelou todos os eventos culturais programados na ilha até final de Agosto. A decisão saiu de uma sessão extraordinária do executivo realizada 8 de Abril e anunciada hoje pelo presidente da Câmara Municipal substituto, Rodrigo Martins.

Com esta decisão, são canceladas as festas de romaria, o festival internacional de música da Baía das Gatas, Carnaval de Verão, entre outras actividades culturais que se realizam na ilha nesta época do ano.

Rodrigo Rendall justifica a medida com a necessidade de reforçar os meios para fazer face à crise provocada pela pandemia de COVID-19, com efeitos “imprevisíveis”.

“Neste cenário, vamos reforçar todas as acções, medidas assertivas e de execução rápida e necessárias para minimizar os problemas resultantes desta pandemia, pelo que as verbas destinadas a estes eventos serão canalizadas mormente para a área social e para os projetos de intervenção social em curso e outros que possam ser levados a cabo, consoante a evolução da situação”, assegura.

Ao todo, segundo o autarca, e dependendo da “dinâmica” na arrecadação de receitas, a Câmara de São Vicente prevê assegurar cerca de 40 mil contos para minimizar os efeitos da pandemia nas famílias e na economia local.

A nível do sector privado, o presidente substituto da CMSV anuncia o perdão das dívidas de mora vencidas, bem como a amortização de outras dívidas junto da autarquia.

“A câmara municipal deliberou perdoar os juros de mora vencidos, inerentes ao não pagamento de impostos, taxas e licenciamentos comerciais até ao final deste ano. Ademais, serão analisados planos de amortização das dividas para com a Câmara Municipal que permitam às pessoas e as empresas a liquidação das suas dívidas em prestações suaves”, indica.

Segundo o edil, as medidas de apoio as empresas e famílias serão ajustadas de acordo com a evolução da situação no país.

“Consoante a situação de evolução da pandemia, que almejamos ultrapassar o mais breve possível, apresentaremos novas medidas no quadro das competências municipais de incentivos a economia local e que contribuem para mitigar os efeitos da COVID-19”, assegura.