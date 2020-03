​Câmara Municipal de São Vicente altera funcionamento do cemitério

A Câmara Municipal de São Vicente, em concertação com as agências funerárias da ilha, tomou uma série de medidas para o funcionamento, “em segurança”, do cemitério, na sequência da pandemia da COVID-19, anunciou ontem a edilidade.

Em comunicado, a autarquia mindelense refere que até o dia 13 de Abril não são permitidas cerimónias no cemitério, assim como não é consentida a concentração de pessoas dentro do espaço, ficando o acesso restrito a familiares. De acordo com o mesmo documento, nos enterros, a urna deve ser manuseada pelas agências funerárias, desde o local de partida até a porta do cemitério, de onde passa a ser transportada pelos funcionários do cemitério.

“Aconselha-se a distância social nos cortejos fúnebres”, lê-se. A Câmara Municipal apela o cumprimento do horário de funcionamento do cemitério, “onde que a urna deve entrar o mais tardar às 17h, salvo casos de emergência”. Cabo Verde regista até agora quatro casos confirmados da COVID-19, três deles na ilha da Boa Vista, e todos turistas estrangeiros, um dos quais morreu e foi enterrado na própria ilha. O outro caso, na cidade da Praia, foi anunciado esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. Trata-se de um cabo-verdiano que chegou ao país em 18 de Março, proveniente de França através de um voo por Lisboa. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infectou mais de 470 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 21 mil. Mais de 114 mil pessoas já recuperaram.

