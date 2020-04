Resultados dos sete casos suspeitos em São Vicente deram negativo

As análises aos sete casos suspeitos de COVID-19, em São Vicente, deram negativo, informou hoje, a Direcção Nacional de Saúde (DNS).

De acordo com uma nota da DNS na sequência do processo de investigação epidemiológica em curso, relativo ao caso positivo da COVID-19 na ilha, foram identificados sete casos suspeitos, cujas amostras chegaram ontem ao Laboratório de Virologia da Praia.

“Informamos que os respectivos resultados laboratoriais saíram nesta madrugada e deram negativo”, lê-se.

A mesma fonte avisa que a vigilância de todos os contactos continua “activa e rigorosa” e a investigação epidemiológica prossegue o seu curso no sentido de detectar precocemente todos os eventuais casos suspeitos que venham a aparecer.

Entretanto, não se conhece a origem da contaminação e há pelo menos uma centena de pessoas em quarentena.

Com a confirmação, esta sexta-feira à noite, de um novo caso, em São Vicente, o país passa a contar com sete casos positivos de infecção pelo novo coronavírus. Este último caso diagnosticado é o de uma cidadã chinesa, de 56 anos, residente no Mindelo.

O primeiro caso foi o de um cidadão inglês, de 62 anos, que acabou por falecer na ilha da Boa Vista e onde foi sepultado. Também o companheiro desse turista foi testado positivo e, posteriormente evacuado para Inglaterra. Outro caso positivo foi registado na Boa Vista. Uma turista holandesa de 60 anos entretanto também evacuada para o seu país.

Na Praia foram registados dois casos activos. Um homem, que tinha estado a passar um período de férias na Europa, e a sua esposa. Ambos estão internados, em isolamento, no hospital Agostinho Neto na Praia. O sexto caso é o de um técnico de manutenção que trabalha num dos hotéis da Boa Vista actualmente em quarentena.