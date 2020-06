Coronavírus: O dia em revista

As estatísticas da COVID-19 na Praia, hoje viveram um interregno. Não há novos casos a assinalar na capital, onde, porém só foram analisadas 5 amostras nas últimas 24h. A pior notícia vem do eixo São Vicente/Sal, sendo que no Mindelo foram detectados cinco casos importados da ilha maior do turismo nacional. Más notícias também em Santa Catarina (Santiago) que registou hoje o seu primeiro caso.

Santa Catarina torna-se, assim, o oitavo concelho com casos diagnosticados de infecção pelo novo coronavírus. E soma mais um caso para Santiago. País arquipelágico, preocupante tem sido o surgimento de casos no Sal, ilha até há pouco mais de uma semana considerada "clean". E de lá tem havido uma migração para São Vicente, imposta (e até certa medida... inevitável, até) pelas necessidades de evacuação de certos casos médicos. Somando tudo, sob as ( também inevitáveis...) niveladas informações que a estatística dá: Cabo Verde contabiliza assim 542 casos acumulados de COVID-19, 295 dos quais activos e 240 recuperados. Há a registar cinco óbitos, quarto dos quais de nacionais e um, o primeiro, de um turista. COVID-19 no Mundo Depois de Trump, agora é Bolsonaro a ameaçar ir pelo mesmo caminho do seu homólogo americano. O Presidente brasileiro ameaçou retirar o país da Organização Mundial da Saúde (OMS), acusando a entidade de actuar de forma "política", "partidária" e "ideológica" num momento de pandemia de COVID-19. De referir que os Estados Unidos são o país com mais mortos (109.042) e mais casos de infecção (mais de 1,9 milhões) pelo novo coronavírus, segundo a Universidade Johns Hopkins. Já o Brasil contabiliza 35.026 vítimas mortais e 645.771 casos confirmados. Uma parte são indígenas da Amazónia. Como noticia a Lusa, pandemia chegou ao coração da floresta e há 93 povos afectados pela doença. O país com mais casos de COVID-19 registados entre indígenas é o Peru, com 2191, seguido da Colômbia (1809) e do Brasil (1346). O desconfinamento prossegue em todo o mundo. Na Europa, a União Europeia está a apontar o 1 de Julho, como o dia para a reabertura de fronteiras entre os países do espaço Schengen. Quem chegue de países terceiros, no entanto, terá de esperar que se acabe com os controlos internos, explicou a comissária do interior, YlvaJohansson, citada pelo El País. Ainda na Europa, escreve o Público que o Banco Central Europeu anunciou o reforço da sua "bazuca"financeira: são agora 1350 mil milhões de euros para comprar dívida dos Estados-Membros e assim limitar o impacto económico da crise que fez estagnar a economia. Itália e Espanha, os países mais afectados pela pandemia, serão os principais beneficiados. Aqui ao lado, na Guiné-Bissau, o número de técnicos da saúde infectados aumenta todos os dias. Após mais de dois meses desde que foram diagnosticados os primeiros casos da doença na Guiné-Bissau, ainda não haja "equipamentos indispensáveis" para os profissionais do principal Hospital do país, o Simão Mendes, denuncia um médico à Lusa. Números mundiais Ao fim da tarde sábado registavam-se 6,943,284 casos de infecção dos quais 3,401,368 recuperados. Já 400,885 pessoas morreram devido ao novo coronavírus. (https://coronavirus.thebaselab.com/ às 20h07 de dia 06/06) Sugestão do dia Hoje temos duas sugestões, prata da casa: - a entrevista ao PCA da EMPROFAC, Gil Évora. A empresa, recorde-se tem o excclusivo de distribuição das máscaras "comunitárias" de produção nacional, hoje obrigatórias em N situações - a entrevista ao Presidente da Associação Cabo-verdiana de Empresas de Construção (ACEC), Paulo Figueiredo, onde esta aborda a situação do sector da construção civil em Cabo Verde no contexto da crise provocada pela COVID-19.

