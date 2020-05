Coronavírus: O dia em revista

Faltam dois dias e umas horas para o fim do terceiro período do estado de emergência na Boa Vista e Santiago. É hora de decisões, e o chefe de Estado recolheu hoje subsídios do governo para o passo seguinte a tomar. Na ilhas das dunas, o surto parece controlado, na Praia, somam-se hoje mais sete casos de COVID-19.

O presidente da República reuniu-se hoje com o governo e outras autoridades, para avaliação da terceira fase do estado de emergência em vigor nas ilhas de Santiago e Boa Vista. Este termina, recorde-se, às 24h de quinta-feira, 14.

Na Praia, registaram-se hoje sete novos casos de COVID-19, elevando-se o total de casos acumulados no país para 267. Entretanto, aumentaram também os recuperados. Como revelado na conferência diária, são agora 61 os pacientes que já tiveram baixa. No briefing, o Director do Serviço de Controlo e Prevenção de Doenças revelou também que já foram feitos 800 testes rápidos para detecção de anticorpos do novo coronavírus. Desses, só na ilha da Boa Vista foram realizados, até ontem, um total de 262 testes, todos com resultados negativos. Os resultados da Praia, ainda estão a ser processados.

As Igrejas (Católica, Nazareno e Adventista) debatem também os moldes em que continuarão a celebrar a fé dos seus seguidores. Menos gente nos templos e nenhum contacto físico são regras que marcarão as cerimónias em tempos de pandemia.

O pagamento dos 35% do salários que cabem ao INPS está muito atrasado, consideram os sindicatos. O SIMETEC alerta que há trabalhadores sem nenhum dinheiro, uma vez que os outros 35%, que são pagos pelas empresas, ficaram automaticamente retidos pelos bancos, para pagar contas. É que o “excesso de burocracia” impediu os trabalhadores com contratos suspensos de beneficiarem da moratória sobre créditos bancários e dívidas ao fisco, no âmbito das medidas anunciadas pelo governo para fazer face aos efeitos sociais e económicos da pandemia, explica o presidente do sindicato, Tomás Delgado. Outro tema polémico é o que se estará a passar em empresas públicas como a ASA e a CV Handling . O SIMETEC fala em suspensão de contratos de trabalhos e tentativa de redução de salários. O SITTHUR denuncia que a administração da CV Handling mandou distribuir cartas de rescisão de contratos de trabalho a vários trabalhadores.

A agência de notação financeira Fitch desceu o 'rating' de Cabo Verde para B-, prevendo uma recessão de 14% este ano e a subida da dívida pública para 154%. A culpa? Da pandemia, que vai afectar “severamente” a economia do país, “devido à preponderância do seu sector do turismo”. A recuperação do sector será lenta....

COVID-19 no Mundo

ccu cgg cgg gca. Provavelmente já viu esta sequência estranha de letras. Tem sido chamada pela imprensa: “as 12 letras que mudaram o mundo”. Trata-se de uma sequência que está no genoma do coronavírus e que pode ser a “culpada” pela sua capacidade de contágio e virulência. Essa letras formam o SARS-CoV-2 e correspondem, cada uma delas, à inicial de um composto químico com diferentes quantidades de carbono, hidrogénio, nitrogénio e oxigénio. “Com estas quatro letras (a,u,g,c) está escrito o texto que matou mais de 275 mil pessoas desde que se detectou a sua existência há pouco mais de quatro meses”. A sequência repete-se e o genoma do novo coronavírus tem cerca de 30.000 letras... Quer saber mais pormenores? Clique aqui. (El País)

O novo coronavírus “atacou” também toda a mobilidade mundial. Do turismo, à migração. A Frontex divulgou hoje números que mostram dados históricos: o número de casos de migrantes que tentaram entrar irregularmente na União Europeia em Abril caiu 85% face a Março, para 900, o valor mais baixo de que há registo. (LUSA)

Dos Estados Unidos, duas notícias. A primeira: Trump abandonou uma conferência de imprensa, depois de ter sugerido a uma jornalista de origem chinesa que colocasse a questão que lhe fizera ao governo de Pequim, e em amuo pela reacção solidária de outros jornalistas (Público). A segunda: Após dois casos confirmados de COVID-19 na Casa Branca, vai ser obrigatório que a maioria das pessoas use máscara nesse espaço – mas não o presidente. (NYT)

Ainda nos Estados Unidos, muitos Estados estão já a levantar as restrições. O resultado, de acordo com vários cientistas é que a temida segunda vaga de infecções pode não chegar só no outono, mas ser antecedidas por uma “tempestade” de ondas por todo o país.

"Não estamos a reabrir com base na ciência. Estamos a reabrir com base na política, ideologia e pressão pública". E eu acho que vai acabar mal", disse o Dr. Thomas R. Frieden, antigo director dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças na administração Obama, ao NYT.

Números mundiais

Ao fim da tarde desta terça-feira registavam-se 4,310,783 casos de infecção (4,230,970 ontem) dos quais 1,566,559 recuperados (1,516,663 ontem). Já 290,453 pessoas morreram devido ao novo coronavírus (285,464 ontem).

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 17h43 de dia 12/05)

Sugestão do dia

Cartoon publicado na The New Yorker. Diz a legenda : “Ei, os especialistas dizem que é de seguro sair de casa novamente”...

(Esta posição não é consensual. Na Suécia, por exemplo, a estratégia de combate passa pela imunidade de grupo, e o número de mortos não para de subir. Mas de acordo com o epidemiologista Johan Giesecke, consultor da Agência de Saúde Pública da Suécia, quando se fizeram as contas, “o número de mortes por COVID-19 será quase o mesmo em todos os países europeus”(Público) )

