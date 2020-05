Mais sete casos de COVID -19 na Praia

Número de infectados no concelho da Praia voltou a subir com o registo de sete novos casos, segundo comunicado do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Segundo o Ministério da Saúde e da Segurança Social, de 25 amostras analisadas no laboratório de virologia no dia 11, sendo dez do concelho da Praia, sete acusaram positivo para COVID-19 e os restantes três deram negativos. A mesma fonte indica que 11 amostras do concelho de São Miguel e uma da Região Sanitária de Santiago Norte, todas testaram negativo. Foram também analisadas três amostras para controle de doentes em seguimento, sendo que um teste deu negativo e dois, positivo. Cabo Verde regista até ao momento 267 casos confirmados, 208 na ilha de Santiago (204 na Praia, dois em Tarrafal e dois em são Domingos), 56 na Boa Vista e três em São Vicente. E dos 267, há ate este momento, 58 recuperados e dois óbitos. Conforme a mesma fonte, todos os doentes de COVID-19 estão com evolução clínica favorável. O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça ainda o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação do COVID -19.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.