​Coronavírus: O dia em revista

Afinal são quatro e não cinco, os casos novos de COVID-19 registados em Cabo Verde, todos na Praia. Apesar da revisão em baixa, os números não tranquilizam. A capital é, definitivamente, e como foi hoje dito na conferência de imprensa diária sobre a pandemia no país, “o ponto quente da doença no país".

De manhã o Ministério da Saúde enviou um comunicado às redacções, a informar que de 83 amostras analisadas, onde se incluíam seis pendentes, cinco, todas do concelho da Praia, deram positivo. O que ficou por dizer (e costuma ser alvo óbvio de nota nos comunicados) é que um dos positivos já tinha sido registado. Era um novo teste a um caso já assinalado (e contabilizado) como positivo.

Assim, e conforme clarificaram depois as autoridades sanitárias na habitual conferência diária sobre a COVID-19 em Cabo Verde, há quatro novos casos na Praia e no país, o somatório, aponta para 113 casos, em três ilhas: Santiago (59 casos), Boa Vista (53) e São Vicente (1).

Se o número de infectados no país foi revisto em baixa, há uma revisão em alta para os trabalhadores da área da saúde. Apesar de, pelo que até agora foi possível apurar, se manterem dois, os médicos com COVID-19, há mais dois funcionários do Hospital Agostinho Neto infectados pelo novo coronavírus. O PCA, o médico Júlio Andrade, confirmou a informação (primeiramente divulgada pelo Santiago Magazine) ao Expresso das ilhas, mas afastou a possibilidade de a infecção, dos quatro, ter ocorrido no Hospital.

A Ordem dos Médicos, por seu lado, dá o benefício da dúvida sobre a possivel origem da infecção, mas aponta falhas na gestão dos doentes no HAN. Há situações em que um doente com queixas respiratórias entra num serviço onde não devia estar e vice-versa, aponta o bastonário.

UNTCS-CS e INPS andaram a trocar galhardetes, como pode ver aqui e aqui. O INPS anda a beneficiar pessoas que não contribuem para o sistema e faz “propaganda enganosa”, acusa a central sindical. A UNTC-CS está "em contramão com a verdade”, responde o INPS.

Hoje, dia em que se comemora o dia Prevenção e Segurança no Trabalho, foi dia de sessão parlamentar. A proposta do PAICV para um debate de urgência com o Primeiro-ministro foi rejeitada, segundo a situação, porque o tempo agora é de acção (que é como quem diz, tem mais o que fazer), argumenta. A oposição não gostou e acusa o MpD de querer condicionar a democracia.

Enquanto decorria o Parlamento, Ulisses Correia e Silva falava durante uma reunião com Embaixadores e Chefes de Missão no exterior, via videoconferência, na qual destacou “um aspecto muito positivo”, que são as mobilizações de pessoas na diáspora no sentido de enviarem remessas para ajudar os mais necessitados em Cabo Verde, neste período de crise arrastado pela pandemia COVID-19.

Presente na mesma reunião, O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, informou que há registo de 42 óbitos nas comunidades cabo-verdianas em diferentes países, com maior incidência nos EUA. (30 só em Brockton...)

Ainda voltando ao parlamento, o primeiro-ministro não marcou presença, mas este o ministro que tutela um sector que tem dado que falar (não tem sempre?). Os transportes A suspensão da CVA do BSP da IATA. O governo defende companhia, reitera o seu apoio e assinala o “inegável” contributo da companhia nas contas externas do país...

Entretanto este ano, como é ano redondo, era altura de fazer mais um Censo (recenseamento realiza-se a cada 10 anos). Mas como em tudo, houve interferência da COVID-19 e o RGPH-2020, previsto de 16 a 30 de Junho de 2020, vai ser adiado para data ainda a definir.. “ainda este ano”, diz o INE.

Por fim, informação de utilidade prática. A Solatlantico vai retomar, gradualmente, os serviços a partir de segunda-feira, 4 de Maio.

Números mundiais

Um milhão de infectados, só nos EUA.

Ao fim da tarde desta terça-feira, contabilizavam-se 3.121.118 casos de infecção em todo o mundo (3.043.401, ontem), 947.209 dos quais recuperados (915.741, ontem). O número de mortes é de 216.508 (210.204, ontem).

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 18h28 de dia 28/04)

Anteriores:

16/03/2020 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 21/03/2020 | 22/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 | 27/03/2020 | 28/03/2020 | 29/03/2020 | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 02/04/2020 | 03/04/2020 | 04/04/2020 | 05/04/2020 | 06/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 09/04/2020 | 10/04/2020 | 11/04/2020 | 12/04/2020 | 13/04/2020 | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 16/04/2020 | 17/04/2020 | 18/04/2020 | 19/04/2020 | 20/04/2020 | 21/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 24/04/2020 | 25/04/2020 | 26/04/2020 | 27/04/2020