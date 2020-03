Coronavírus: O dia em revista

Balanço casos suspeitos em Cabo Verde: seis novos casos hoje, dois exames negativos. (Ainda) nenhum caso positivo. O melhor é ver a tabela...

Data Descrição /Identificação Localização Resultado do teste 02/03 Germano Almeida Mindelo, São Vicente NEGATIVO (05/03) 12/03 Turista portuguesa, 26 anos Praia, Santiago NEGATIVO (12/03) 12/03 Turista portuguesa, 32 anos Praia, Santiago NEGATIVO (12/03) 12/03 Cidadão nacional, 49 anos São Vicente NEGATIVO (14/03) 13/03 Cidadã nacional, 61 anos Praia, Santiago NEGATIVO (14/03) 13/03 Turista alemão, 76 anos Boa Vista NEGATIVO (15/03) 13/03 Cidadão francês, 59 anos R. Grande, Sto Antão NEGATIVO (17/03) 17/03 Cidadã nacional, 30 anos Porto Novo, Sto. Antão NEGATIVO (19/03) 19/03 Cidadão nacional, 19 anos Assomada, Santiago NEGATIVO (19/03) 19/03 Cidadão nacional, 37 anos Assomada, Santiago 19/03 Cidadão nacional, 32 anos São Vicente 19/03 Turista inglês, 62 anos Boa Vista 19/03 Turista dinamarquês, 52 anos Sal 19/03 Turista dinamarquesa, 49 anos Sal

Então, hoje foram anunciados seis novos casos suspeitos de infecção por coronavírus. E ao fim da tarde soube-se que os testes a um desses casos hoje divulgados, bem como a outro, assinalado em Porto Novo, de uma cabo-verdiana de 30 anos, residente na Suécia, não acusaram a presença do coronavírus, responsável pela covid-19.

Outras notícias. Depois de o Primeiro-ministro ter avisado que o açambarcamento de produtos e bens é crime – antevendo uma corrida às provisões e outros fenómenos de arrecadação monopolizadora – hoje a IGAE veio clarificar regras para a venda e compra de produtos, nesta altura de crise pandémica. Leia aqui.

Também na linha do Plano de contingência decretado pelo governo, as Câmara Municipais também já estão a tomar medidas a nível local. São Vicente cancelou, entre outras coisas, toda a programação cultural agendada. A Praia vai cancelar feiras de rua e restringir o acesso ao Mercado do Plateau. A Câmara Municipal de Santa Cruz suspendeu todas as actividades previstas que envolvem aglomerados...

Missas da Igreja Católica, basicamente só por televisão ou rádio. Provas desportivas suspensas.

O impacto económico, além do prioritário (e mais temido) impacto sanitário, preocupa o país. O Ministro das Finanças garante que se está a trabalhar na mitigação do mesmo com os parceiros, a S&P apresenta números assustadores e o ministro da Saúde e Segurança aponta para medidas concretas para rendimento da população vulnerável após reunião do Conselho de Concertação Social.

Entretanto, uma dúvida que tinha ficado no ar ontem, após o anúncio de antecipação das férias escolares da Páscoa de 27 para 23 de Março, hoje clarificou-se: apesar de a medida não ser obrigatória para as escolas privadas e afins, estas estão a aderir à decisão do governo. Assim, praticamente todas as crianças e jovens ficam em casa a partir de segunda-feira.

Covid-19 no Mundo

Portugal especificou hoje as implicações do anunciado Estado de Emergência ontem aprovado no parlamento luso. Estas incluem, conforme citado pela Lusa:

- “Isolamento obrigatório” para doentes com Covid-19 ou que estejam sob vigilância activa, sob o risco de “crime de desobediência”.Para os restantes cidadãos o recolhimento não é obrigatório, devendo porém, estes cumprir um “dever geral de recolhimento domiciliário”.

- Encerramento, com excepções dos estabelecimentos com atendimento público. Os restantes manterem-se a funcionar

- Encerramento das Lojas do Cidadão (uma espécie de Casa do Cidadão, mas com mais serviços)

- Generalizar a utilização do teletrabalho" para todos os funcionários públicos que o possam fazer

- entre outras...

Na China, o Departamento de Polícia de Wuhan pediu desculpas à família de Li Wenliang, o médico que denunciou o surto de coronavírus em fase inicial.

Números

Portugal conta já com quatro mortos. No Brasil, também o número de mortos aumentou, contabilizando-se agora cinco. Itália superou a China, enquanto país com mais mortes relacionadas com o coronavírus. Soma já 3.405 mortos...

Até às 17h desta quarta-feira, contabilizavam-se 230.736 casos de infecção em todo o mundo (208.470, ontem), dos 86.261 quais recuperados (82.909, ontem). O número de mortes é de 9.390 (8.273, ontem).

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 17h40 de dia 19/03)

Sugestão do dia

A nossa sugestão do dia é para a “prata da casa”, ou seja, para um artigo nacional. O especialista em Saúde Pública, Hélio Rocha, explica de forma bastante clara o “SARS-CoV-2, uma preocupação que vem da Ásia. Afinal, o que é esse novo coronavírus?” Explicação científica acessível a leigos.

"O conhecimento das formas como o vírus infecta as células é um passo essencial para o desenvolvimento de terapias e, em especial, as vacinas. Recentemente, experimentos realizados em laboratório têm demonstrado que soro de pacientes já curados do COVID-19 é capaz de neutralizar novas infecções em células humanas."

Para ler, aqui, no Expresso das ilhas online.

