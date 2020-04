Coronavírus: O dia em revista

Dia preocupante para Cabo Verde. O número de infectados pelo novo coronavírus disparou de 11 para 55 casos. Boa Vista (com 51 casos), mais concretamente o Hotel Karamboa (com 50 desses casos), é o pior centro do surto. Como foi possível chegar a este ponto? Erros do governo e irresponsabilidade dos trabalhadores, avalia o Primeiro-Ministro.

A má nova confirmou-se ao final da manhã de hoje: para além de um caso positivo identificado ontem, entre as 196 amostras de trabalhadores do Riu Karamboa analisadas há mais 44 infectados.

Ao final da tarde o Primeiro-ministro fez uma declaração ao país co-assumindo erros - falhas essas divididas entre a responsabilidade do governo (embora não tenha citado em concreto quais) e os trabalhadores do Karamboa que não respeitaram as regras de distanciamento nem antes, nem depois da quarentena naquele estabelecimento hoteleiro.

O Ministro da Saúde e o Ministro da Administração Interna deram uma conferência conjunta, após a declaração, justificando a criticada decisão da permissão de saída dos confinados antes de conhecido o resultado do exame, como uma cedência às reivindicações que, temeram, podiam transformar-se em motim. O cerco, garantem, vai agora apertar-se na Boa Vista, incluindo a nível marítimo, para evitar a “fuga” para outras ilhas. Entretanto, foi já enviado um reforço sanitário e securitário para a ilha.

Ainda na Boa Vista, a Inforpress relata que foi montado um cerco sanitário ao bairro da Boa Esperança, onde vive grande número de trabalhadores que estavam de quarentena no hotel Riu Karamboa, e depois de as autoridades terem identificado, entre ontem de manhã e hoje, 45 novos casos positivos de infecção.

O representante da OMS em Cabo Verde, Hernando Agudelo visitou hoje o Hospital Agostinho Neto para ver, in loco, como está estruturada a resposta à COVID-19 no maior hospital do país. O responsável, em declarações à imprensa mostrou-se satisfeito, salientando o facto de os doentes com sintomas respiratórios e os doentes que eventualmente sejam diagnosticados com a doença, não terem contacto com o espaço e pessoal (de saúde ou utentes) do HAN. O PCA do Hospital, Júlio Andrade, por seu turno referiu que a ala de isolamento tem capacidade limitada a 14 doentes, sendo que recebeu até agora três positivos, um dos quais já terá tido alta.





COVID-19 no Mundo

Donald Trump, que desbaratou a COVID-19 num primeiro momento, convertendo-se depois às evidências e decretando o confinamento, tem sido uma das vozes mais críticas à (muito criticada) actuação da OMS nesta pandemia. Esta terça-feira, o presidente da Nação que mais contribui financeiramente para a Organização, os EUA, decidiu em plena pandemia, suspender a contribuição à mesma... A decisão do presidente americano tem sido fortemente atacada um pouco por todo o mundo.

Richard Horton, chefe de redacção da revista médica Lancet , escreveu que a decisão de Trump é “um crime contra a humanidade”. Não é o único a tecer esta acusação, como pode ver aqui. O Secretário geral da ONU, António Guterres alertou que não é “altura” para apontar dedos. (The Guardian)

"Depois de termos finalmente virado a página sobre esta epidemia, deve haver um tempo para olhar para trás e compreender como surgiu uma tal doença e como se propagou a sua devastação tão rapidamente pelo mundo e como todos os envolvidos reagiram à crise", disse Guterres. Mas essa avaliação não deve ser feita agora.



A Organização Mundial do Comércio já tinha feito a comparação. Agora foi a vez do FMI tecer a mesma consideração: 2020 será o pior ano para a Economia global desde a Grande Depressão (anos 30)

"A magnitude e a velocidade do colapso da actividade que se seguiu [as imposições de quarentena e distanciamento social] é diferente de tudo o que se passou na nossa vida", apontou Gita Gopinath, economista-chefe do FMI, na apresentação das Perspectivas Económicas Mundiais (World Economic Outlook), esta terça-feira. (NYT)

Para Cabo Verde prevê-se um crescimento económico negativo de 4% este ano, acelerando para 5,5% em 2021, com a dívida pública a aumentar para 132,5% este ano.

Quatro ensaios clínicos a realizar em África vão estudar as vantagens de medicamentos usados para a malária, Ébola, VIH, pressão arterial e colesterol, mas também do mel no tratamento de doentes com COVID-19, foi hoje divulgado. De acordo com o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (CDC África), pelo menos quatro ensaios clínicos foram registados nos Estados Unidos para serem feitos em África. (LUSA)

No Brasil, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, pediu hoje demissão no meio do aumento de casos do novo coronavírus. A informação foi anunciada numa nota oficial divulgada pelo Governo do país. De acordo com a Lusa, o pedido ocorreu num momento em que também há rumores sobre uma possível demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que pode ser retirado do cargo por contrariar o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ao defender que a população mantenha o isolamento social para combater a proliferação descontrolada da COVID-19. (LUSA, via SIC Notícias)

Números

O mundo ultrapassou hoje os dois milhões de infectados pelo novo coronavírus. Ao fim da tarde desta quarta-feira, contabilizavam-se 2.049.849 casos de infecção em todo o mundo (1.983.018, ontem), 507.782 dos quais recuperados (466.375, ontem). O número de mortes é de 132.835 (125.118, ontem).

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 17h17 de dia 15/04)

Sugestão do dia

Para quem está em casa sem nada que fazer, um “Escape Room” (jogo de fuga, à falta de melhor tradução) pode ser uma boa opção para fazer passar o tempo.

Neste site pode encontrar um jogo virtual grátis, em que tem de resolver enigmas e afins, para poder ganhar um rolo de papel higiénico. Virtual, também.

Há um (eventual) senão. Está em castelhano...

