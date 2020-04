Coronavírus: O dia em revista

Três ilhas: Boa Vista (5 casos), São Vicente (2) e São Nicolau (1) onde ainda não se tinha registado nenhum caso suspeito. No total, oito pessoas serão examinadas para despiste da COVID-19. Resultados deverão ser conhecidos amanhã, assim como os de dois casos, já analisados, mas cujos testes tinham sido inconclusivos.

Entre os oito casos suspeitos anunciados hoje, está uma criança de São Nicolau que foi evacuada daquela ilha para São Vicente "com um quadro de bronco-pneumonia". Já dos outros sete casos relatados, cinco estão na Boa Vista, tratando-se de pessoas que estão de quarentena nos hotéis, e dois em São Vicente, "um profissional de saúde e um utente", explicou, sem entrar em mais detalhes, o Director Nacional de Saúde, Artur Correia, na conferência diária sobre a COVID-19.

Na mesma ocasião, o DNS anunciou que 292 pessoas em quarentena obrigatória no Sal e na Praia já saíram dos estabelecimentos hoteleiros onde se encontravam. Nenhum apresenta sintomas de COVID-19.

A meio da tarde de hoje, chegou à Praia um voo cargueiro que transportou seis toneladas de medicamentos e equipamentos de protecção individual (EPI) “para o abastecimento das estruturas hospitalares e também das farmácias privadas”. O voo foi fretado pelo governo em conjunto com a empresa estatal Emprofac.

Hoje o Primeiro-ministro encontrou-se com os bancos comerciais, o banco central e as seguradoras. No encontro, o governador do Banco de Cabo Verde, salientou que os 45 milhões de contos da linha de financiamento do sistema bancário, que correspondem ao stock total da dívida pública na posse da banca, podem ser ajustados em função da evolução da COVID-19.

A instituição emitiu também um comunicado esclarecendo quem pode pedir moratórias bancárias, sejam empresas ou particulares. A ler, aqui.





COVID-19 no mundo

A Organização Mundial da Saúde insistiu, hoje, para que os países não se precipitem, levantando as medidas de restrição no combate aos contágios pelo coronavírus muito cedo. De acordo com o director regional europeu da OMS, Hans Kluge, que falava em conferência de imprensa virtual, apesar do abrandamento do número de novos casos, este é “um progresso frágil” e “não é altura de relaxar medidas, mas de dobrar ou triplicar o esforço colectivo”. Áustria e Dinamarca foram dois dos países que tinham anunciado aliviar as medidas de contenção já após a Páscoa.

//

Há tempos, circulou uma informação de que os africanos e descendentes eram mais resistentes ao novo coronavírus. A informação foi prontamente desmentida pelas autoridades sanitárias internacionais. O The New York Times compila dados que mostram que, pelo contrário, pelo menos em alguns estados dos EUA, os afro-americanos apresentam uma taxa alarmante de infecção por coronavírus. No Louisiana, conta o jornal nova-iorquino, cerca de 70% das pessoas que morreram são afro-americanas, embora apenas um terço da população do Estado seja negra. Em Milwaukee, onde 27% dos residentes são negros, os afro-americanos que testam positivos são o dobro dos brancos. Em Chicago cerca de um terço da população é afro-americana, mas a comunidade representa 72% das mortes associadas ao vírus.

Ora, uma vez que o vírus não faz qualquer discriminação com base no fenótipo, o que a pandemia coloca a nu, estas disparidades “reflectem desigualdades enraizadas na sociedade americana”.

A falta de seguros e o acesso vedado a testes e tratamentos são alguns dos motivos que explicam os números, dizem os peritos em saúde pública. Além disso, os afro-americanos são mais propensos a utilizar transportes públicos, a viver em habitações alugadas e a ter empregos que não podem ser feitos a partir de casa - o que aponta para um contacto mais frequente com estranhos e, por conseguinte, para um maior risco de infecção. "Se andarmos lá fora e virmos quem ainda está a trabalhar", disse Elaine Nsoesie, da Escola de Saúde Pública da Universidade de Boston, citada no jornal "os dados não parecem surpreendentes". (para ler no NYT. E também neste artigo da Mother Healthcare)

//

Ex-chefes de Estados e ex-chefes de governo de 70 países, bem figuras de destaque do mundo da economia e das relações internacionais, apelam a uma liderança global urgente para impedir a propagação e o ressurgimento do coronavírus em áreas vulneráveis da Ásia, África e América Latina. O pedido, a uma resposta comum contra o coronavírus foi feita numa carta dirigida ao G20 (El País). Leia a carta aqui.

Números

Ao fim da tarde desta quarta-feira, contabilizavam-se 1.430.919 casos de infecção em todo o mundo (1.397.312, ontem), 301.905 dos quais recuperados (298.513, ontem). O número de mortes é 82.034 (80.933, ontem).

(fonte:https://coronavirus.thebaselab.com/ às 17h30 de dia 08/04)

Sugestão do Dia

