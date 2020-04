Oito casos suspeitos em três ilhas (em actualização)

Após dois dias sem novos casos suspeitos de coronavírus, Cabo Verde registou hoje oito casos que necessitarão de ser sujeitos a teste de despiste da COVID-19: cinco na Boa Vista, dois em São Vicente e um em São Nicolau.

A informação foi avançada na conferência diária sobre a COVID-19, pelo director nacional de saúde, Artur Correia, que salientou ser normal haver casos suspeitos. "Esperemos que não se transformem em casos confirmados", ansiou.

Um dos casos, confirmou o Director Nacional de Saúde, é o de uma criança natural de São Nicolau.

O responsável adiantou também que 292 pessoas que estavam em quarentena obrigatória no Sal e na Praia já saíram dos estabelecimentos hoteleiros onde se encontravam. "São pessoas que vieram de Portugal, de França, dos EUA e do Brasil. A grande maioria estava aqui nos três hotéis da capital". Com isto, para além do dever de confinamento, a quarentena é obrigatória apenas entre as ilhas.

Até ao momento já foram realizados cerca de 100 testes à infecção por coronavírus, dos quais sete deram positivos.