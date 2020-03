Cabo Verde com três casos suspeitos de Coronavírus: dois na Praia, outro em São Vicente (em actualização)

Duas turistas, na Praia, e um cidadão nacional em São Vicente poderão estar infectados com o novo coronavírus. Análises seguem para Portugal, para despiste. A informação foi avançada hoje de manhã pelo Director Nacional da Saúde, Artur Correia, em conferência de imprensa.

Artur Correia especificou que a análise realizadas às duas turistas, de 26 e 32 anos, já seguiram para o laboratório português, o Instituto Ricardo Jorge. A análise ao paciente nacional, um sanvincentino que chegou de Itália recentemente, deverá ser enviada ainda hoje.

Tanto as duas turistas portuguesas como o cidadão nacional suspeitos de estarem infectados com coronavírus, apresentavam-se assintomáticos à chegada a Cabo Verde.

As turistas, oriundas do Porto (norte de Portugal), chegaram à Praia no domingo passado e começaram a ter sintomas compatíveis com a doença na terça-feira. Já no caso do cidadão nacional, em São Vicente, os sintomas iniciaram-se ontem.

Os casos foram detectados, de acordo com Director Nacional da Saúde, no sistema de vigilância através da Linha Verde após chamada realizada pelos pacientes.

Neste momento, os três pacientes estão em isolamento nos hospitais da Praia e São Vicente.