«Cabo Verde espera contar com o apoio das organizações internacionais para aquisição da vacina contra a COVID-19» - Artur Correia

O Director Nacional da Saúde admite que Cabo Verde está longe de poder competir na corrida à aquisição de uma vacina contra a COVID-19. Posição expressa ontem, em conferência de imprensa, em resposta aos jornalistas sobre o que impede Cabo Verde de entrar na corrida para a aquisição de vacinas, à semelhança do que está a ser feito noutros países.

Artur Correia sublinha contudo que o país não ficará para trás na aquisição do fármaco.

“Há promessas de vacinas e os grandes países mais ricos já estão a correr atrás. Nós somos um pequeno país no atlântico, com à volta de 567 mil habitantes, nós não poderíamos competir com os grandes países que estão nessa fila enorme de acesso as vacinas, mas também estamos convencidos que não ficaremos para trás”, explica.

Segundo Artur Correia, Cabo Verde espera contar com o apoio das organizações internacionais parceiras do país para aquisição da vacina. “Teremos ao nosso lado as organizações internacionais que sempre nos têm apoiado, nomeadamente a OMS, a UNICEF e todas as organizações ligadas as Nações Unidas que estarão connosco para facilitar o acesso as vacinas. Estamos convencidos que não ficaremos para trás”, assegura.

Numa altura em mais de 150 projectos para criação de uma vacina estão a decorrer, em fases diferentes, são vários os países que estão a comprar e reservar vacinas de forma antecipada.

Seis desses projectos estão já na terceira e definitiva fase de testes. A Rússia, anunciou esta semana que espera iniciar a produção de uma das suas vacinas já em Agosto.

Cabo Verde registou, nas últimas 24 horas, mais 45 novos casos de COVID-19, dos quais 38 na ilha de Santiago e sete da ilha do Sal, elevando o total acumulado para 2.418 casos. Há 23 óbitos registados.