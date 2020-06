COVID-19: Bebé de paciente do Sal transferida para São Vicente testou negativo

Informação foi confirmada hoje pelo Director Nacional de Saúde, Artur Correia, no dia em que mais 11 casos de infecção por COVID-19 foram confirmados na Praia.

Na conferência de imprensa diária sobre a evolução da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, Artur Correia anunciou que o bebé da paciente que tinha sido evacuada do Sal para São Vicente "já fez o primeiro teste e deu negativo", havendo assim a possibilidade de não ter havido transmissão da doença da mãe para o bebé.

"Estão de óptima saúde, felizmente", disse Artur Correia que acrescentou que um segundo teste "vai ser feito para reconfirmar" que não houve transmissão.

A transmissão da doença em Cabo Verde e no mundo tem sido alvo de diversos estudos e uma das mais recentes teorias aponta para a existência de pessoas que os cientistas designam de supercontagiadores.

Uma investigação recente, de investigadores espanhóis, revela que há pessoas com elevada sensibilidade à transmissão do vírus "que são capazes de transmitir o coronavírus a 20 ou 30 pessoas" quando o normal será um rácio de 1 para 2.

Questionado sobre este tema, Artur Correia confirmou que em Cabo Verde "há mais do que um".

"Estamos a ultimar, na sexta-feira a Direcção Nacional vai receber um grupo de técnicos de saúde da delegacia da Praia, e vão-nos apresentar um estudo dessa rede dos COVID positivos primários e, cada um, com a sua rede de contágio e vamos constatar que há mais do que um. Cada um no seu grau, temos essa noção e a partir dessa apresentação vamos ter uma ideia disso", explicou acrescentando ainda que "isto é importante para calcularmos o número de dias que vão passando de uma infecção a outra. Quantos dias demora um doente a infectar outra pessoa. Isso vai ajudar-nos a perceber a dinâmica da epidemia".

Quanto aos casos assintomáticos, o Director Nacional de Saúde referiu que este tipo de casos são "a maior gravidade", porque, explicou, "são casos que não têm sintomas, eles próprios não sabem se são positivos e representam um perigo enorme para a contagiosidade na comunidade".

Artur Correia, ainda em relação a este tema dos casos assintomáticos, disse que é "impossível saber, conhecer todos dos casos assintomáticos, mas como já disse vamos fazer um estudo de seroprevalência na comunidade para termos uma percepção de como estará o peso da circulação do vírus na comunidade e tomarmos as medidas em consequência nas diferentes ilhas do país".

Já relativamente a números Artur Correia referiu que hoje foram assinalados seis casos suspeitos de infecção, "um na Praia, um no Sal e quatro no Tarrafal de Santiago". Além destes, o Director Nacional de Saúde referiu os 11 casos positivos que foram anunciados hoje de manhã e que, actualmente, há 232 pessoas internadas. Casos recuperados são 238, havendo ainda a registar 986 pessoas colocadas em quarentena.