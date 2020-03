Turistas portuguesas não estão infectadas com Covid-19

Confirmação foi dada ao Expresso das Ilhas pelo Director Nacional de Saúde, Artur Correia.

"Os testes vieram negativos", confirmou ao Expresso das Ilhas o Director Nacional de Saúde.

As duas turistas portuguesas tinham contactado a Linha Verde 8001112 por apresentarem sintomas que condiziam com a possibilidade de estarem infectadas com o COVID-19. De imediato, como referiu esta manhã Artur Correia, foram accionadas as equipas sanitárias que conduziram as duas mulheres, de 32 e 26 anos, para o Hospital Agostinho onde ficaram em isolamento.

As duas mulheres tinham chegado a Cabo Verde, segundo anunciou o Director Nacional de Saúde, vindas do Porto, no norte de Portugal tendo revelado os primeiros sintomas compatíveis com a doença na terça-feira.

As amostras para análise foram enviadas para o Instituto Ricardo Jorge, em Portugal, para avaliação que, agora, se revelaram negativos.

Desta forma está apenas por confirmar o resultado das análises ao cidadão nacional, de 49 anos e residente em São Vicente, que está em isolamento no Hospital Baptista de Sousa, no Mindelo, depois de ter revelado sintomas após um período de férias em Itália.